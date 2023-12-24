المدير الإقليمي للمنصة لـ«البيان »: «بينانس» تتيح الحوالات البنكية للمستخدمين في الإمارات

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

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تتيح منصة «بينانس» للمستخدمين في الإمارات حالياً إمكانية تداول 120 عملة مشفرة مع الاستفادة من خدمات الحوالات البنكية لسحب الأموال وفق بندر التونسي المدير الإقليمي والمتحدث الرسمي للشركة، والذي أكد أن المنصة وسعت من انسيابية عملياتها لتتاح إلى مزيد من العملاء من المؤسسات والمستثمرين المؤهلين بالسوق المحلي.

وأشار بندر التونسي في تصريحات لـ«البيان» إلى أنه من المنتظر أن تحصل المنصة على الترخيص الكامل لكل الخدمات بالسوق المحلي من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، وذلك في الربع الأول من العام المقبل 2024 بما يوسع من نطاق الخدمات المقدمة والمستخدمين المستفيدين.

صدارة

وأضاف إن المنصة باتت أكبر نافذة لتداول العملات المشفرة في سوق الإمارات الذي يأتي بدوره في صدارة الأسواق الإقليمية التي تعمل بها المنصة من حيث حجم التداولات.

حيث إن تطور البنية الرقمية التي تتمتع بها الدولة ولا سيما مع تطبيقها لاستراتيجيات ذات رؤية مستقبلية في مجالات الميتافيرس والبلوك تشين بما جعلها بمقدمة الأسواق بالمنطقة، مشيراً إلى أن المنصة تستقطب حالياً حوالي 160 مليون عميل من مختلف الأسواق حول العالم.

اشتراطات وضوابط

وتابع إن خدمات تداول العملات المشفرة متاحة لكل المستخدمين في المنطقة ولا سيما العالم العربي ووفق الاشتراطات والضوابط التي تضعها الأسواق المحلية.

إضافة للضوابط الدولية والقواعد المالية المفروضة التي تنظم أنشطة «بينانس» وتعمل المنصة بشكل مباشر داخل نطاق مجلس التعاون من خلال التراخيص التنظيمية التي حصلت عليها في كل من الإمارات والبحرين وتواصل التنسيق مع الجهات التنظيمية بالأسواق لزيادة الوعي وتعزيز قواعد الامتثال ومساعدة تلك الجهات لإرساء التشريعات التي تحقق التوازن بين الابتكار وحماية المستهلكين.

وأشار التونسي إلى أن المنطقة تعد الأسرع بدورها في الإقبال على تداول العملات الرقمية استناداً لنمو متزايد للطلب من المؤسسات المالية والشركات العائلية وأصحاب الثروات والمستثمرين الأفراد وباتت المنصة تستقطب حجم تداولات كبيراً من العديد من الأسواق النشطة مثل السوق السعودي وتحت مظلة برامج تطبيق رؤية التطوير.

حيث صنفت السعودية وفق المؤشرات الدولية المختصة بالمركز الأول العام الماضي في درجة تقبل العملات المشفرة إلى جانب أسواق آسيوية بمقدمتها السوق الباكستاني الذي يشهد بدوره زخماً واضحاً معتمداً على كثافة السكان وتعدد شرائح المستخدمين.

حلول

وعن تطوير الحلول المقدمة لزيادة إعداد المستخدمين قال إن المنصة تستهدف حالياً تطوير الكثير من الحلول المعتمدة على تقنيات البلوك تشين بما يوسع من عمليات الاستخدام وأحجام التداول ويزيد من سرعة العمليات ودرجة الأمن الإلكتروني وتقليص الكلفة، مشيراً إلى جانب مواصلة التوافق مع مشروع التمويل اللامركزي الذي لا يزال في مرحلته الأولى، حيث يحقق حرية أكبر للمستخدمين ويحسن من تجارب التداول.

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