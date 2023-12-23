الذهب يتوهج قرب ذروة 3 أسابيع

المصدر: (لندن - رويترز)

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ارتفعت أسعار الذهب أمس إلى أعلى مستوياتها في نحو 3 أسابيع مع تنامي الرهانات على أن مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة في بداية العام ما دفع الدولار وعوائد السندات للانخفاض قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة.

وفي التعاملات ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2048.99 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياته منذ الرابع من ديسمبر.

وصعد الذهب 1.5% حتى الآن في الأسبوع. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % إلى 2060.50 دولاراً للأوقية. وتراجع مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى في 5 أشهر ما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى، كما حومت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوى لها منذ يوليو تموز.

ووفقاً لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي. إم. إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 83 % خفض أسعار الفائدة بحلول مارس آذار. وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.

وانخفضت الفضة 0.1 % إلى 24.38 دولاراً للأوقية. وهبط البلاتين 0.1 % إلى 962.28 دولاراً. وتراجع البلاديوم 0.6 % إلى 1206.12 دولارات.

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