تعديل وتيرة النمو الأمريكي بالخفض إلى 4.9 %

المصدر: نيويورك - وكالات

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عدلت بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، خلال الربع الثالث بالخفض، بنحو 0.3% عما أشارت إليه التقديرات الأولية.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي، أمس، أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما 4.9% على أساس سنوي، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، مقارنة بالقراءة السابقة، التي أشارت إلى نموه بنحو 5.2%. وكان ذلك أقل من توقعات الاقتصاديين المتوافقة مع القراءة السابقة عند 5.2%، لكنه يظل أعلى بكثير من معدل النمو المسجل في الربع الثاني عند 2.1%، وهي أيضاً أعلى وتيرة خلال عقد باستثناء عامي الوباء (2020 - 2021).

وجاء ذلك بتأثير من أسعار الفائدة المرتفعة، والتي تشكل ضغطاً على الاقتصاد، حيث يتباطأ إنفاق المستهلكين والشركات وكذلك عمليات التوظيف.

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