أنغولا تنسحب من «أوبك»

المصدر: لواندا - أ ف ب

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أعلنت أنغولا، أمس، أنها قررت الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وسط خلافات حول حصص الإنتاج، معتبرة أن الوقت قد حان للتركيز أكثر على أهدافها الخاصة، حسب ما أعلن وزير الموارد الطبيعية.

وصرح الوزير ديامانتينو دي أزيفيدو لتلفزيون «تي بي إيه» العام، «إذا بقينا في أوبك سنعاني من عواقب قرار احترام حصص الإنتاج».

وقال «إنه قرار دولة ذات سيادة. لقد قمنا دائماً بواجبنا لكن أنغولا رأت أنه من المناسب المغادرة. نعتقد أن الوقت قد حان لكي تركز بلادنا أكثر على أهدافها». وأضاف دي أزيفيدو أن بلاده كانت نشطة للغاية في أوبك «لكن دورنا داخل المنظمة لم يعد يبدو مهماً بالنسبة لنا في الوقت الحاضر»، مردفاً «النتائج الحالية لا تخدم مصالحنا». رغم التخفيضات الجديدة التي أُعلن عنها في نوفمبر، تظل أسعار النفط الخام عند أدنى مستوياتها منذ يونيو (بين 70 و80 دولاراً)، وهي مع ذلك أعلى من متوسط السنوات الخمس الماضية.

وفي نهاية نوفمبر، أبدت أنغولا ونيجيريا عدم رضاهما عن حصصهما خلال الاجتماع الوزاري الأخير لتحالف أوبك بلاس الذي تم تأجيله لعدة أيام بسبب الخلافات.

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