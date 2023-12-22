الذهب يرتفع فوق مستوى 2036 دولاراً بدعم زيادة الطلب

المصدر: نيويورك - رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب، أمس، مدعومة بتراجع الدولار وزيادة الطلب، وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مع ترقب المتعاملين للبيانات الاقتصادية الأمريكية، بحثاً عن مزيد من الدلائل بشأن توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المئة، إلى 2036.60 دولاراً للأوقية خلال التداولات. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المئة، إلى 2048.60 دولاراً.

واستقر العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات، بالقرب من أدنى مستوى في خمسة أشهر، الذي لامسه الأربعاء، بعد أن انخفض التضخم البريطاني في نوفمبر إلى أدنى مستوى له في أكثر من عامين.

وهبط الدولار 0.1 في المئة مقابل منافسيه، ما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم «يظل الذهب مدعوماً باحتمال حدوث دورة عالمية لخفض أسعار الفائدة، خاصة في الولايات المتحدة».

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 في المئة إلى 24.28 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 0.8 في المئة إلى 965.94 دولاراً، وصعد البلاديوم 0.4 في المئة إلى 1200.73 دولار.

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