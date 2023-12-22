ألعاب الفيديو عبر الإنترنت.. أرضية جديدة لتجار المخدرات

المصدر: ستراسبورغ - أ ف ب

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بات يتعين على المحققين في دوائر مكافحة المخدرات في مختلف أنحاء العالم أن يتدربوا على إتقان مهارات جديدة.. لكن هذه المرة في ألعاب الفيديو عبر الإنترنت التي تشكل منصات يستخدمها تجار المخدرات والعصابات بصورة متزايدة في أنشطتهم الإجرامية، أو لتجنيد الصغار للتعاون معهم.

فلم يعد تجار المخدرات مجهزين بمختلف أنواع الأسلحة فحسب، بل باتوا «معتادين بشكل كبير على التكنولوجيا الجديدة، على غرار كارتل سينالوا الشهير الذي يتابع حسابه في «إكس» (تويتر سابقاً) أكثر من مئة ألف مشترك» (عُلق الحساب على المنصة الاجتماعية)، على ما يقول محلل النفوذ الأجنبي الضار لدى شركة «ديلويت» بنجامين شولتز.

وباتت أرضية العصابات لممارسة أنشطتها الإجرامية المتمثلة في بيع المخدرات أو تجنيد أشخاص للتعاون معهم حديثة وواسعة النطاق، وأصبحت الألعاب عبر الإنترنت بينها «غراند ثفت اوتو» و«وورلد اوف ووركرافت» مثلاً أماكن مثالية للعمل براحة وهدوء.

ويشير شولتز إلى أن نحو 60 % من اللاعبين عبر الإنترنت تقل أعمارهم عن 35 عاماً، وهم الأكثر استهدافاً من تجار المخدرات.

ويقول شولتز «إن شبكة دارك نيت (الشبكة المظلمة) تخسر من نسب الإقبال عليها من الكارتلات، لأن السلطات باتت تراقبها بصورة فاعلة جداً. لكن ألعاب الفيديو تعد مجالاً مهماً جداً للموارد، ولا يخضع لرقابة كبيرة».

في الولايات المتحدة مثلاً، يشير الرمز التعبيري لمقبس كهربائي إلى «تاجر». أما الرمز التعبيري الذي يظهر نخلة صغيرة فيعني «ماريجوانا»، في حين يشير رمز المفتاح إلى «الكوكايين». وقد تجرى محادثة كاملة بهذه الرموز التعبيرية فقط، من دون استخدام أي كلمة قد تثير الشبهات.

وكانت الشرطة في المكسيك أول من اكتشف هذا النوع من الممارسات ورصدت حالة ثلاثة أولاد تراوحت أعمارهم بين 11 و14 عاماً، تواصل معهم تجار مخدرات من خلال لعبة «غارينا فري فاير».

وعرضوا عليهم 200 دولار في الأسبوع لقاء العمل لمصلحتهم في شمال المكسيك، وكان الشخص الذي تواصل معهم قد اشترى لهم مسبقاً تذاكر الحافلة.

وأكد المجنِد للأولاد الثلاثة أن الوظيفة التي عرضها عليهم ستنال إعجابهم لأنهم يحبون الأسلحة (كونهم يمارسون لعبة تنطوي على عنف عبر الإنترنت) وأنهم سيجنون مبالغ كبيرة. وأوقف الأولاد قبل أن يستقلوا الحافلة.

ويتابع شولتز «هذا النوع من العمليات أو السلوك متقدم أكثر في انستغرام وسناب شات، لكن عدداً كبيراً من حالات التجنيد رصدت عبر الألعاب المتاحة على الإنترنت قرب الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة».

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