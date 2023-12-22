توقف مؤقت لـ«إكس» يربك العالم

المصدر: نيويورك - وكالات

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توقفت منصة التواصل الاجتماعي إكس، (تويتر سابقاً)، عن الخدمة لمدة 45 دقيقة تقريباً بعد انقطاع الخدمة عن مستخدمين حول العالم في وقت مبكر من صباح أمس ، إذ واجه أكثر من 77000 مستخدم في الولايات المتحدة مشكلات في ذروة الانقطاع.

ولم يعرف بعد سبب الانقطاع، الذي بدأ بعد الساعة 12 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (05:00 بتوقيت غرينتش). واستمر الانقطاع لنحو 45 دقيقة، قبل أن تبدأ الجداول الزمنية للمستخدم في الظهور مجدداً كما هو معتاد.

وأبلغ مستخدمون في كندا وبريطانيا وفرنسا ودول أخرى عن مشكلات في الوصول إلى كل من إكس وإكس برو (تويت دك سابقاً). وعانى أكثر من 7000 مستخدم في كندا وبريطانيا من مشكلات مع المنصة، وفقاً لبيانات موقع داون ديتكتور دوت كوم لمراقبة أعطال المواقع الإلكترونية.

ووجد بعض المستخدمين الذين حاولوا تسجيل الدخول إلى حساباتهم على منصة «إكس»، أن الجداول الزمنية الخاصة بهم فارغة، حيث لم تعرض الصفحة الرئيسية إلا رسالة: «مرحباً بك في إكس!». وبسبب عدم القدرة على النشر عبر منصة إكس، تحدث مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي عن العطل على شبكات منافسة مثل فيسبوك وثريدز وريديت.

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