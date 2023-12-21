وول ستريت تتعافى بعد موجة بيع كبيرة.. وسهم «ميكرون» يتألق

المصدر: وكالات

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ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، الخميس، لتتعافى من موجة بيع كبيرة في الجلسة السابقة، في وقت يعلق فيه المستثمرون آمالهم على انخفاض تكاليف الاقتراض العام المقبل، بينما صعد سهم شركة ميكرون لتصنيع الرقائق الإلكترونية، بعد إصدارها توقعات متفائلة.

وقفز سهم ميكرون 7%، بعد أن أعلنت الشركة عن نتائج ربع سنوية فاقت التوقعات، وقدمت توجيهات للربع الحالي تجاوزت التوقعات.

واصلت عوائد سندات الخزانة الانخفاض من أعلى مستوياتها، مع وصول العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له منذ يوليو، وكان الأخير أقل من 3.85%، وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 143.32 نقطة أو 0.39 في المئة إلى 37225.32 نقطة، وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 نحو 25.94 نقطة أو 0.55 في المئة إلى 4724.29 نقطة، وتراجع مؤشر ناسداك المجمع 145.20 نقطة أو 0.98 في المئة إلى 14923.14 نقطة.

جاءت هذه التحركات في أعقاب يوم خاسر في وول ستريت، حيث قام المستثمرون بجني الأرباح بعد المكاسب الأخيرة، حيث تراجع داو جونز وناسداك نحو 1.3% و1.5% على التوالي، ليسجل أسوأ جلساته منذ أكتوبر، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.5% تقريباً، وهو أسوأ يوم له منذ سبتمبر، كما قطعت جلسة الأربعاء أيضاً سلسلة انتصارات، استمرت تسعة أيام لكليهما.

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