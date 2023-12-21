ارتفاع طفيف في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بأمريكا

المصدر: نيويورك - وكالات

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ارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، ما يشير إلى القوة الكامنة في الاقتصاد مع اقتراب العام من نهايته.

وقالت وزارة العمل الأمريكية الخميس إن العدد المبدئي لطلبات إعانة البطالة الحكومية ارتفع بمقدار 2000 طلب إلى مستوى معدل موسمياً قدره 205 آلاف للأسبوع المنتهي في 16 ديسمبر، مقابل توقعات عند 214 ألف طلب بعد أن سجلت خلال الأسبوع السابق 203 آلاف طلب لإعانة البطالة.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن تصل طلبات الإعانة إلى 215 ألفاً في أحدث أسبوع.

وعلى الرغم من تقلب بيانات طلبات إعانة البطالة في هذا الوقت من العام بسبب العطلات، تظل متسقة مع سوق العمل القوية إلى حد ما والتي من المتوقع أن تبعد الاقتصاد عن الكساد في العام المقبل.

هذا وتخبر الأرقام باستمرار التراجع عن القراءات المرتفعة خلال شهر نوفمبر، الأمر الذي يعطي الفدرالي مجالاً أكبر للإبقاء على معدلات الفائدة عن مستوياتها الحالية لفترة أطول إذا ظل التضخم عنيداً يأبى التباطؤ.

وفي غضون ذلك، انخفضت طلبات إعانة البطالة المستمرة بمقدار 1000 طلب في الأسبوع الأول من ديسمبر إلى 1865000 طلب، وهو ما يقل بشكل كبير عن توقعات السوق البالغة 1888000.

هذا وانخفض المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع، والذي يحيد التقلبات من أسبوع لآخر، بمقدار 1500 إلى 212000 طلب.

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