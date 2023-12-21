البنك المركزي الشيلي يسرع وتيرة خفض أسعار الفائدة

المصدر: سنتياغو - ( د ب أ)

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أسرع البنك المركزي الشيلي وتيرة خفض أسعار الفائدة، مع إعلان خفضها بمقدار 75 نقطة أساس، وإشارته إلى احتمال تخفيضها بوتيرة أسرع، في ظل تحسن كل من مؤشرات التضخم محلياً، وأداء الاقتصاد العالمي.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن لجنة السياسة النقدية، برئاسة روزانا كوستا محافظة البنك المركزي، وافقت على خفض الفائدة إلى 25. 8 %، وهو ما جاء متفقاً مع توقعات 12 من بين 20 محللاً استطلعت الوكالة رأيهم. وتوقع ثمانية محللين خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس فقط.

وفي بيان، قال أعضاء اللجنة إن معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلباً، مثل الغذاء والطاقة، يتباطأ بوتيرة أسرع من التوقعات السابقة، وأكدوا أن معدل التضخم العام سيصل إلى المستوى المستهدف، وهو 3 % خلال النصف الثاني من العام المقبل.

في الوقت نفسه، تتطور الأحوال الاقتصادية العالمية بصورة جيدة.

وقالت لجنة السياسة النقدية، إن اقتراب معدل التضخم من النطاق المستهدف، سيتطلب خفضاً جديداً لأسعار الفائدة الرئيسة. كما أن حجم وتوقيت تخفيضات الفائدة سيرتبطان بتطورات حالة الاقتصاد الكلي، وتأثيره في التضخم.

وفي 26 أكتوبر الماضي، خفض البنك المركزي الشيلي أسعار الفائدة، ما أدى إلى ارتفاع سعر البيزو الشيلي أمام الدولار بنسبة 8 %، منذ ذلك الوقت، ما أدى إلى تراجع أسعار الواردات، بما في ذلك الوقود.

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