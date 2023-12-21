هجوم سيبراني يخترق موقع شركة «كيتكو ميتلز» لتجارة الذهب

المصدر: نيويورك - بلومبرغ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة «كيتكو ميتلز»، المتخصصة في بيع المعادن النفيسة وتكرير الذهب في أمريكا الشمالية، أن حادثاً يتعلق بالأمن السيبراني تسبب في تعطل موقعها ومتجرها الإلكترونيين.

ولم يؤثر الحادث على بطاقات الائتمان والمعلومات المالية للعملاء التي تتعامل معها جهة خارجية، وفقاً لشخص أجاب على خط خدمة العملاء بالشركة. وأشار هذا الشخص إلى أنهم سيجرون تحقيقاً خلال الـ24 إلى الـ48 ساعة المقبلة للتأكد من عدم تأثر أي شيء آخر بذلك الحادث.

وقالت الشركة على موقعها الإلكتروني: «علقنا خدمات موقعنا الإلكتروني مؤقتاً كإجراء احترازي، وفريقنا يعمل بجد لمعالجة الأمر». جدير بالذكر أن الموقع الإلكتروني استمر في عرض مؤشر الأسعار الفورية القياسية للذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز