الدولار يواصل رحلة الصعود

المصدر: طوكيو - رويترز

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حافظ الدولار على اتجاه صعودي أمس مقابل سلة من عملات نظيرة، بينما يدرس المتعاملون احتمالات أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي قريباً خفض أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر الدولار 0.13 بالمئة إلى 102.25 بعد تراجعه بأكثر من 0.3 بالمئة الثلاثاء، وكان قد لامس أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 101.76 الأسبوع الماضي. وتراجع اليورو 0.19 بالمئة إلى 1.0958 دولار بينما بلغ الجنيه الاسترليني 1.2715 دولار في أحدث تداول.

وتماسك الين عند مستوى 143.73 مقابل الدولار. وتراجع اليوان الصيني في المعاملات الخارجية مقابل الدولار الأمريكي إلى 7.1359 دولار. واستقر الدولار الأسترالي في الغالب عند 0.6766 دولار، منخفضاً قليلاً عن أعلى مستوى جديد له في خمسة أشهر البالغ 0.6777 دولار.

وسجل الدولار النيوزيلندي في أحدث تعاملات 0.6276 دولار بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 20 يوليو عند 0.6282 دولار في وقت سابق من الجلسة. وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، ارتفعت بتكوين 1.6 بالمئة إلى 42922.00 دولاراً.

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