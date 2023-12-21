«داو جونز» بمستويات تاريخية و«ناسداك» فوق 15 ألف نقطة

المصدر: نيويورك - وكالات

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تباين أداء مؤشرات الأسهم في وول ستريت، أمس، حيث ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.6%، فيما استقر كل من ستاندر آند بورز وداو جونز.

وأول أمس ارتفع داو جونز إلى مستوى قياسي جديد فوق 37500 نقطة، وزاد ناسداك إلى مستوى 15000 نقطة، وحقق كلا المؤشرين الفوز التاسع على التوالي.

وانخفض أسهم فيديكس 11% بعد أن نشرت شركة توصيل الطرود العملاقة توقعات إيرادات مخيبة للآمال للسنة المالية. كما جاءت نتائج الربع المالي الثاني أقل من توقعات.

وتتجه جميع المتوسطات الرئيسية الثلاثة نحو تحقيق مكاسب في ديسمبر و2023، حيث تعتمد الأسهم على الارتفاع الأخير ويتطلع المستثمرون إلى تخفيضات أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي في العام الجديد. ارتفع مؤشر ستاندر آند بورز 500 بنسبة 4.4% هذا الشهر و24.2% منذ بداية العام حتى الآن، في حين أضاف مؤشر داو جونز 4.5% و13.3% على التوالي. وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 5.5% لشهر ديسمبر و43.4% لعام 2023، مما يضعه على المسار الصحيح لأفضل عام له منذ عام 2020.

أسهم أوروبا

وتماسكت الأسهم الأوروبية، في أعقاب بيانات عن تباطؤ التضخم في بريطانيا وألمانيا في حين أدى ارتفاع أسعار السلع الأولية إلى صعود أسهم الموارد.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 نحو 0.3 بالمئة خلال التداولات، فيما كانت أسهم قطاعي الطاقة والاتصالات أكبر الرابحين.

وأظهرت بيانات تراجعاً لأسعار المنتجين في ألمانيا بأكثر من المتوقع في نوفمبر، كما انخفض التضخم في بريطانيا الشهر الماضي أكثر من المتوقع بكثير إلى المستوى المتدني الذي سجله التضخم الأساسي في سبتمبر 2021، مما عزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة. وتراجع المؤشر داكس الألماني 0.02 بالمئة.

وصعدت أسهم الطاقة 1.1 بالمئة وأسهم الموارد الأساسية 0.4 بالمئة بفعل ارتفاع أسعار معظم السلع الأساسية.

وقفز سهم تليفونيكا 6.3 بالمئة مع استعداد الحكومة الإسبانية للاستحواذ على نحو 10 بالمئة من أسهم شركة الاتصالات العملاقة.

وهبط سهم دويتشه بوست 1.3 بالمئة بعدما خفضت نظيرتها الأمريكية فيديكس توقعات إيرادات العام ككل وأعلنت أرباحاً فصلية أقل من المتوقع.

مؤشرات اليابان

أغلق المؤشر نيكاي الياباني عند أعلى مستوى في أكثر من خمسة أشهر مع تلاشي الحذر إزاء موقف بنك اليابان المركزي بشأن السياسة بعد عدم تقديمه أي تلميحات عن موعد التخلي عن سياسة سعر الفائدة السلبي.

وارتفع نيكاي 1.37 بالمئة ليغلق عند 33675.94 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ الثالث من يوليو. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.67 بالمئة إلى 2349.38 نقطة.

وصعد سهم فاست ريتيلينج المالكة لعلامة يونيكلو التجارية للملابس 3.92 بالمئة مقدماً أكبر دعم للمؤشر نيكاي.وقفز سهم شين إتسو كيميكال لتصنيع رقائق السيليكون 4.08 بالمئة، وصعد سهم دايكن إندستريز لصناعة مكيفات الهواء 3.1 بالمئة.

وارتفع قطاع الشحن 3.16 بالمئة ليصبح أكبر الرابحين بين 33 مؤشراً فرعياً للقطاعات في بورصة طوكيو.

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