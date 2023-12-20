الأسهم الأوروبية تواصل الارتفاع.. واليابانية عند أعلى مستوى في 5 أشهر

المصدر: عواصم - (رويترز)

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت الأسهم الأوروبية، الأربعاء وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة في أعقاب بيانات عن تباطؤ التضخم في بريطانيا وألمانيا في حين أدى ارتفاع أسعار السلع الأولية إلى صعود أسهم الموارد.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 0.3 بالمئة خلال التداولات، وكانت أسهم قطاعي الطاقة والاتصالات أكبر الرابحين.

وأظهرت بيانات تراجعاً لأسعار المنتجين في ألمانيا بأكثر من المتوقع في نوفمبر، كما انخفض التضخم في بريطانيا الشهر الماضي أكثر من المتوقع بكثير إلى المستوى المتدني الذي سجله التضخم الأساسي في سبتمبر 2021، مما عزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة.

وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.2 بالمئة والمؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.3 بالمئة.

وصعدت أسهم الطاقة 1.1 بالمئة وأسهم الموارد الأساسية 0.4 بالمئة بفعل ارتفاع أسعار معظم السلع الأساسية.

وقفز سهم تليفونيكا 6.3 بالمئة مع استعداد الحكومة الإسبانية للاستحواذ على نحو 10 بالمئة من أسهم شركة الاتصالات العملاقة.

وهبط سهم دويتشه بوست 1.3 بالمئة بعدما خفضت نظيرتها الأمريكية فيديكس توقعات إيرادات العام ككل وأعلنت أرباحاً فصلية أقل من المتوقع.

اليابان

أغلق المؤشر نيكاي الياباني عند أعلى مستوى في أكثر من خمسة أشهر مع تلاشي الحذر إزاء موقف بنك اليابان المركزي بشأن السياسة بعد عدم تقديمه أي تلميحات عن موعد التخلي عن سياسة سعر الفائدة السلبي.

وارتفع نيكاي 1.37 بالمئة ليغلق عند 33675.94 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ الثالث من يوليو. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.67 بالمئة إلى 2349.38 نقطة.

وقال شوتارو ياسودا محلل السوق في معهد توكاي طوكيو للأبحاث «لم تكن هناك إشارة من محافظ بنك اليابان (كازو) أويدا بشأن توقيت الخروج من سياسة سعر الفائدة السلبي للبنك».

وأضاف «كانت التكهنات بشأن تحول في سياسة بنك اليابان تؤثر على السوق اليابانية، ولهذا السبب كان أداء الأسهم المحلية أقل من نظيراتها الأمريكية. والآن تضاءل هذا الحذر».

وأبقى بنك اليابان على سياسته النقدية فائقة التيسير أمس الثلاثاء في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع.

وقال شوجي هوسوي كبير الخبراء الاستراتيجيين في شركة دايوا للأوراق المالية إن المؤشر نيكاي ارتفع لأن المستثمرين الذين راهنوا على انخفاض الأسهم قبل قرار بنك اليابان اشتروا الأسهم مرة أخرى.

وصعد سهم فاست ريتيلينج المالكة لعلامة يونيكلو التجارية للملابس 3.92 بالمئة مقدماً أكبر دعم للمؤشر نيكاي.

وقفز سهم شين إتسو كيميكال لتصنيع رقائق السيليكون 4.08 بالمئة، وصعد سهم دايكن إندستريز لصناعة مكيفات الهواء 3.1 بالمئة.

وارتفع قطاع الشحن 3.16 بالمئة ليصبح أكبر الرابحين بين 33 مؤشراً فرعياً للقطاعات في بورصة طوكيو.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز