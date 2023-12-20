اسكتلندا تعتزم زيادة الضرائب على أصحاب الدخل المرتفع

المصدر: أدنبرة - (د ب أ)

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تعتزم اسكتلندا زيادة الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة في البلاد، بهدف جمع حوالي 1.5 مليار جنيه استرليني (1.9 مليار دولار) لسد العجز في ميزانيتها.

وقالت شونا روبيسون نائب الوزير الأول أمام البرلمان الاسكتلندي، إن الحكومة تعتزم زيادة الحد الأقصى للضريبة من 47% إلى 48% وتجميد العتبة الضريبية لذوي الدخول المرتفعة عند مستوى 42%، وهو ما يعني ضم المزيد من دافعي الضرائب إلى هذه الفئة.

كما تعتزم الحكومة إيجاد فئة ضريبية جديدة بمعدل 45% لمن تتراوح دخولهم بين 75 ألفاً و125140 جنيهاً استرلينياً سنوياً.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن المواطن الاسكتلندي الذي يزيد دخله على 28 ألف جنيه استرليني سنوياً يدفع ضرائب أكبر مما يدفع الذي يعيش في إنجلترا ويحقق الدخل نفسه.

وتقول الحكومة الاسكتلندية التي يقودها الحزب القومي الاسكتلندي إن هذه الضرائب ستساعد في تمويل المساعدات الاجتماعية للسكان الأفقر والمحافظة على المزايا الاجتماعية مثل الدراسة الجامعية المجانية للطلاب الاسكتلنديين، وصرف الأدوية مجاناً.

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