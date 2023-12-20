ارتفاع إمدادات النفط الروسي إلى الصين بنسبة 22% في الـ 11 شهراً

المصدر: بكين - (د ب أ)

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أوضحت حسابات وكالة تاس الروسية للأنباء، بناءً على الإحصاءات التي نشرتها الإدارة العامة للجمارك في الصين الأربعاء، أن صادرات روسيا من النفط إلى الصين ارتفعت بنسبة 22% لتصل إلى 97.5 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وتقدر قيمة هذه الإمدادات بنحو 55 مليار دولار، أي أعلى بنسبة 1% عما كانت عليه في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2022، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وتظل روسيا أكبر موردي النفط إلى الصين، تليها المملكة العربية السعودية (80 مليون طن) والعراق (54.1 مليون طن).

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