«ألفابت» تعتزم تسوية نزاع «غوغل بلاي» بـ700 مليون دولار

المصدر: سان فرانسيسكو ـ بلومبرغ

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تعتزم «ألفابت» دفع 700 مليون دولار لتعديل سياسات «غوغل بلاي»، بهدف تسوية دعاوى تزعم أن متجر تطبيقاتها سيطر بشكل غير قانوني على سوق تطبيقات نظام «أندرويد»، وتنهي بذلك قضايا احتكار رفعها المدعون العامون ومستهلكون في نحو 36 ولاية.

الاتفاق الذي ورد في مستند قدم للمحكمة، يقتضي إجراء تعديلات على سياسات «غوغل بلاي» تهدف إلى تقليل العراقيل أمام المنافسة في أسواق توزيع التطبيقات وخدمة المدفوعات.

الدعاوى، التي ضُمت إلى بعضها البعض في محكمة فيدرالية في كاليفورنيا، تمثل خطراً على إيرادات بمليارات الدولارات يدرها بيع التطبيقات وتوزيعها عبر منصة «غوغل بلاي».

وقال ويلسون وايت، نائب رئيس «غوغل» للشؤون الحكومية والسياسة العامة، في بيان إن هذه التسوية تقوم على اختيار «أندرويد» ومرونته، وتحافظ على حماية أمنية قوية، وتحمي قدرة غوغل على المنافسة مع مطوري أنظمة التشغيل الأخرى، وتستثمر في منظومة أندرويد للمستخدمين والمطورين.

وأيدت لجنة محلفين فيدرالية في سان فرانسيسكو، هذا الشهر، الادعاءات التي ساقتها «إبيك غيمز» بعدم قانونية سياسات «غوغل بلاي» في توزيع التطبيقات، والمدفوعات، والرسوم.

وزعم المدعون العامون للولايات في الدعوى التي رفعوها في 2021 أن «غوغل» استخدمت تكتيكات ضد حرية المنافسة حتى تضمن عدم وجود خيار آخر أمام المطورين للوصول إلى المستخدمين إلا من خلال «غوغل بلاي».

وفي دعوى جماعية منفصلة رُفعت نيابة عن نحو 21 مليون مستهلك، اتُهمت «غوغل» بزيادة أسعار تطبيقات «أندرويد» بشكل مبالغ عبر تقاضي نسبة 30% من قيمة المعاملات عبر «غوغل بلاي».

وأعلنت «ألفابت» عن تسوية مبدئية مع الولايات والمستهلكين في سبتمبر الماضي، دون الكشف عن التفاصيل المالية. وأفاد المستند، الذي قُدم الاثنين، أن الولايات الخمسين كلها، والعاصمة، وإقليمين أمريكيين، انضمت إلى اتفاق التسوية. كانت شركة التكنولوجيا قد قامت بتسوية منفصلة للدعاوى التي أقامتها «ماتش غروب» قبيل جلسات المحاكمة ضد «إبيك» في سان فرانسيسكو، والتي بدأت في مطلع نوفمبر الماضي.

يترتب على هذه التسوية إنشاء صندوق مشترك بقيمة 630 مليون دولار لصالح المستهلكين، وآخر قيمته 70 مليون دولار لتسوية دعاوى الولايات بشأن الغرامات وتعويضات الاسترجاع ورد المكاسب غير المشروعة والرسوم.

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