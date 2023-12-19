ميرسك تعيد توجيه السفن لتدور حول أفريقيا بدلاً من المرور في البحر الأحمر

المصدر: كوبنهاغن - (رويترز)

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قالت شركة ميرسك الدنماركية إنها ستغير مسار سفنها التي كان من المقرر مرورها عبر جنوب البحر الأحمر وخليج عدن لتدور حول أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح بسبب وقوع هجمات على السفن في المنطقة.

وبحسب بيان صدر عن الشركة، علقت ميرسك حتى، الاثنين، رحلات حوالي 20 سفينة، حيث ينتظر نصف هذه السفن شرقي خليج عدن في حين ينتظر النصف الآخر جنوبي قناة السويس في البحر الأحمر أو إلى الشمال منها في البحر المتوسط.

وتعرضت سفينة حاويات تابعة لشركة ميرسك لمحاولة استهداف فاشلة بصاروخ يوم الخميس أثناء رحلتها من مدينة صلالة بعمان إلى جدة بالسعودية وقررت الشركة يوم الجمعة تعليق رحلات سفنها المتجهة إلى البحر الأحمر.

وقالت ميرسك في البيان «نحن سعداء برؤية الجهود المشتركة في مجال الأمن البحري الدولي وتعزيز القدرات في المنطقة لإيجاد حل يمكن من العودة للعبور في المستقبل القريب من منطقة البحر الأحمر وخليج عدن ومن قناة السويس».

وأضافت «في الوقت نفسه، فإن توجيه السفن عبر رأس الرجاء الصالح سيحقق نتائج أسرع وأكثر إمكانية للتنبؤ بها بالنسبة لعملائنا وسلاسل التوريد الخاصة بهم».

وتابعت أن الرحلات البحرية المستقبلية المخطط لها عبر المنطقة سيتم تقييمها كل حالة على حدة لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى إجراء تعديلات.

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