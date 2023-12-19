تراجع أسعار الساعات الفاخرة المستعملة %10

المصدر: (لندن - بلومبرغ)

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أظهر مؤشر «بلومبرغ صبدايل ووتش» تراجع أسعار الساعات الفاخرة المستعملة التابعة لعلامات تجارية، مثل «رولكس» و«باتك فيليب» و«أوديمارس بيجو»، مع رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة لكبح التضخم المرتفع، وسجل مؤشر «بلومبرغ صبدايل ووتش»، الذي يتتبع أسعار 50 طرازاً من الساعات الأكثر تداولاً من حيث قيمة المعاملة، تراجعاً بنحو 10 % في 2023، وقد بلغ الآن أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين، عقب ارتفاعه الصاروخي في أوائل 2022.

وارتفع الطلب على الساعات المستعملة باهظة الثمن من أفضل العلامات التجارية السويسرية خلال الوباء، حيث أقبل المستهلكون الملازمون لمنازلهم ويملكون سيولة نقدية وفيرة على شراء الساعات الفاخرة عبر الإنترنت. غير أن هذا الهوس هدأ مع ارتفاع تكاليف الاقتراض، مما أدى إلى انخفاض الطلب على الأصول التي تعتمد على المضاربة.

وقال كريستي ديفيس، الشريك المؤسس في شركة «صبدايل»، وهي منصة تداول وتتعامل في سوق الساعات المستعملة ومقرها في المملكة المتحدة، إن تغيير مسار السياسة النقدية إلى الاتجاه المعاكس قد يطلق شرارة التحول في تقييم الساعات المستعملة.

ورغم الانخفاض الكبير في أسعار أنواع الساعات الأكثر طلباً من جانب المستهلكين، فإن ساعات، مثل «رولكس دايتونا» و«باتك فيليب نوتيلوس» و«أوديمار بيجيه رويال أوك»، يستمر تداولها في السوق الثانوية بأعلى بكثير من أسعار التجزئة.

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