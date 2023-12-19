كارلوس سليم يدخل نادي الـ 100 مليار دولار

المصدر: (دبي - بلومبرغ)

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حل رجل الأعمال المكسيكي كارلوس سليم، بالمرتبة رقم 11 في قائمة أثرياء العالم، بثروة تبلغ 101 مليار دولار، بعد مكاسب 27.1 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، بحسب مؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

وأغلب ثروة كارلوس سليم تأتي من شركة الاتصالات «أمريكا موفيل»، وهي أكبر مشغل للهاتف المحمول في أمريكا اللاتينية، وتجمع قرابة 40 % من إيراداتها بالبيزو المكسيكي، ولديها استثمارات في اليورو، جراء عملياتها في النمسا.

ورغم أن المحفظة الاستثمارية للملياردير المكسيكي لم تشهد سوى بعض الإصلاحات خلال السنوات الأخيرة، لكنه استفاد بشكل كبير من «سوبر بيزو»، وهو المصطلح الذي أطلقه المحللون على العملة المحلية للمكسيك، بعد ارتفاعها بأكثر من 14 % مقابل الدولار منذ بداية العام، وبلوغها أعلى مستوى منذ عام 2015، لتكون أحد أفضل العملات أداءً على مستوى العالم.

ويمتلك كارلوس سليم أيضاً استثمارات في قطاعات مختلفة، منها الطاقة والبناء والمطاعم، عبر شركة إدارة الاستثمار الخاصة بالعائلة «غروبو كارسو»، والتي ارتفعت أسهمها بنحو 109 % هذا العام، لتكون الأفضل أداءً بمؤشر البورصة الرئيس في المكسيك.

ودخل كارلوس سليم، البالغ من العمر 83 عاماً، نادي الـ 100 مليار دولار، يوم 14 ديسمبر الجاري، لأول مرة، بعد مرور نحو 12 عاماً على تتويجه بلقب أغنى شخص في العالم.

ويأتي كارلوس سليم في المرتبة التالية مباشرة، بعد قائمة أغنى 10 مليارديرات في العالم، التي يتصدرها مؤسس صانعة السيارات الكهربائية تسلا، إيلون ماسك.

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