المفوضية الأوروبية: استحواذ «أدوبي» على «فيجما» بـ20 مليار دولار يرفع الأسعار ويضر بالمنافسة

المصدر: بروكسل - (د ب أ)

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أنهت المفوضية الأوروبية تحقيقها في عملية الاستحواذ المثيرة للجدل من جانب شركة «أدوبي» عملاق البرمجيات على منصة «فيجما» لتصميم مواقع الإنترنت مقابل 20 مليار دولار، وذلك بعدما تراجعت الشركتان عن عملية الاستحواذ.

وكانت «أدوبي» التي طورت برنامجي «فوتوشوب» و«اليستريتور» قد أعلنت عام 2022 أنها ستستحوذ على شركة «فيجما» الأمريكية الناشئة التي تأسست عام 2012 وتتخصص في أدوات البرمجيات التعاونية اللازمة لإنشاء تصميمات الويب.

وتفتخر الشركة بأن من أبرز عملائها «ايربنب» و«سلاك» و«نتفليكس».

وجاء إنهاء التحقيق في أعقاب بيان اعتراضات تم إرساله في نوفمبر الماضي.

وقالت مارجريت فيستاجر نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية: «تحقيقنا المتعمق أظهر أن (الاستحواذ) سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار أو تراجع الجودة أو وجود خيارات أقل للمستهلكين».

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فيستاجر قولها: «لقد أثبتت الشركتان نجاحهما. فيجما هي الرائدة الواضحة في السوق في برامج تصميم المنتجات التفاعلية وأدوبي في أدوات التحرير ببرنامجيها اليستريتور وفوتوشوب».

وأضافت: «من خلال دمج الشركتين، فإن الاستحواذ المقترح كان سيؤدي إلى إنهاء كل التنافس الحالي ويمنع أيضاً أي تنافس مستقبلي بينهما».

وقالت الشركتان في بيان مشترك، إنهما قررتا إنهاء اندماجهما لأنهما أدركتا «أنه لا يوجد مسار واضح للحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة من المفوضية الأوروبية وهيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة».

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