هروب جماعي للشركات من البحر الأحمر.. التأمين يرتفع والأسهم تحلق

المصدر: القاهرة - وكالات

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قفزت أسهم شركات الشحن، بعد صعود أقرانها بالخارج وسط توقعات بزيادة رسوم الشحن، وذلك بعدما أوقفت السفن العمل في مساراتها المعتادة في البحر الأحمر جراء هجمات مسلحين على سفن الشحن.

وتقدم مؤشر شركات الشحن اليابانية بما يصل إلى 5.8%، وهو القسم الوحيد من القطاع، الذي صعد بينما هبط مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.5%، وقفزت أسهم شركة «كوريا لاين» في كوريا الجنوبية بنحو 10%.

وكانت أسهم شركة «نيبون يوسين» الأفضل أداء في «توبكس»، فارتفعت بنسبة 6.6%، ما يعد أكبر رقم في 5 أشهر، فيما صعدت أسهم نظيرتيها «ميتسوي إو إس كيه لاين»، و«كواساكي كيسن كياشا» 4.9% و6.5% على الترتيب.

وقال شون أوه، مسؤول تداول الأسهم في «إن إتش إنفستمنت أند سيكيوريتيز»: «بالنظر إلى أن السفن تحتاج إلى تحويل مسارها، مع أنباء عن رفع احتمال رفع أسعار الشحن، فإن ذلك يشكل دوافع إيجابية لأسهم شركات الشحن».

هذا وذكر بيان أن سوق التأمين البحري في لندن وسعت نطاق المنطقة، التي تعتبرها عالية المخاطر في البحر الأحمر وسط تصاعد الهجمات على السفن التجارية هناك.

وتحظى توجيهات لجنة الحرب المشتركة، التي تضم أعضاء نقابيين من رابطة سوق لويدز، وممثلين من سوق شركات التأمين في لندن، بمتابعة عن كثب وتؤثر على اعتبارات الشركات بشأن أقساط ورسوم التأمين.

وأضاف البيان: إن لجنة الحرب المشتركة قامت بتوسيع منطقة الخطورة العالية إلى 18 درجة شمالاً من 15 درجة شمالاً سابقاً.

من جهة أخرى قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية أسامة ربيع، الأحد، إن الهيئة تراقب عن كثب التوترات الحالية في البحر الأحمر، وتدرس مدى تأثيرها على حركة الملاحة بالقناة، في ظل إعلان بعض شركات الشحن تحويل رحلاتها بشكل مؤقت إلى طريق رأس الرجاء الصالح.

وفيما يلي أبرز الشركات التي تفكر أو قررت إيقاف الشحن مؤقتاً عبر البحر الأحمر:

سي.إم.إيه - سي.جي.إم

قالت مجموعة الشحن الفرنسية «سي.إم.إيه - سي.جي.إم» يوم 16 ديسمبر إنها أوقفت مؤقتاً جميع شحنات الحاويات عبر البحر الأحمر في أعقاب الهجمات على السفن التجارية في المنطقة.

هاباج لويد

قالت شركة شحن الحاويات الألمانية «هاباج لويد» يوم 15 ديسمبر: إنها تدرس ما إذا كانت ستوقف الإبحار عبر البحر الأحمر بعد ساعات من الإبلاغ عن تعرض إحدى سفنها لهجوم. وأصاب مقذوف يعتقد أنه طائرة مسيرة سفينتها «الجسرة» أثناء إبحارها بالقرب من الساحل اليمني، ولم يصب أي من أفراد الطاقم.

ميرسك

قالت شركة «إيه.بي مولر- ميرسك» الدنماركية يوم 15 ديسمبر: إنها ستوقف جميع شحنات الحاويات عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر، وذلك في أعقاب «حادث وشيك» تعرضت له سفينتها ميرسك جبل طارق في اليوم السابق، وقالت الشركة: «إن السفينة استُهدفت بصاروخ أثناء سفرها من صلالة بسلطنة عمان إلى جدة بالمملكة السعودية».

وقالت الشركة أنه سيتم تطبيق رسوم إضافية على البضائع المستوردة من إسرائيل للحجوزات التي لها تاريخ حساب السعر اعتبارا من 8 يناير 2024



أورينت أوفرسيز كونتينر لاين

أوقفت شركة «أورينت أوفرسيز كونتينر لاين» قبول البضائع من وإلى إسرائيل حتى إشعار آخر، بسبب مشاكل تشغيلية، حسبما ذكرت شركة الشحن المملوكة لشركة أورينتال أوفرسيز «إنترناشيونال» المحدودة ومقرها هونج كونج يوم 16 ديسمبر.

بريتش بتروليوم

قالت شركة «بريتش بتروليوم» النفطية، إنها قامت بتعليق جميع عمليات النقل عبر البحر الأحمر مؤقتاً بعد الهجمات، التي شنتها قوات جماعة الحوثي، التي تسيطر على معظم اليمن مطلع الأسبوع.

وأضافت الشركة في بيان: «سلامة وأمن موظفينا وأولئك الذين يعملون نيابة عنا تمثل أولوية لشركة «بريتش بتروليوم».

وتابعت: «في ضوء تدهور الوضع الأمني للشحن في البحر الأحمر قررت شركة «بريتش بتروليوم» تعليق جميع عمليات المرور عبر البحر الأحمر مؤقتاً».

إيفرجرين

قالت شركة شحن الحاويات التايوانية «إيفرجرين» إنها قررت التوقف مؤقتا عن قبول البضائع الإسرائيلية بأثر فوري وأصدرت تعليمات لسفن الحاويات التابعة لها بتعليق الملاحة عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر.

وأضافت إيفرجرين أن السفن الموجودة في الخدمات الإقليمية لموانئ البحر الأحمر ستبحر إلى المياه الآمنة القريبة وتنتظر إشعارا آخر، بينما سيتم إعادة توجيه سفن الحاويات التي من المقرر أن تمر عبر البحر الأحمر حول رأس الرجاء الصالح لمواصلة رحلاتها إلى الموانئ.

فرونت لاين

قالت مجموعة فرونت لاين لناقلات النفط ومقرها النرويج اليوم الاثنين إن سفنها ستتجنب المرور عبر البحر الأحمر وخليج عدن في الفترة المقبلة.

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