الأسهم الأوروبية تحت ضغط «العقارات» و«اليابانية» تترقب أسعار الفائدة

المصدر: عواصم - (رويترز)

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تراجعت الأسهم الأوروبية، الاثنين، بضغط من هبوط أسهم العقارات، في وقت تتأثر فيه المعنويات، بعد أن قلل مسؤولون كبار في المركزي الأوروبي، من احتمالات خفض أسعار الفائدة قريباً.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المئة خلال التداولات، بعدما سجل مكسبه الأسبوعي الخامس على التوالي، يوم الجمعة، في أطول سلسلة مكاسب منذ أبريل.

وهبطت أسهم العقارات 0.9 في المئة، فيما زادت أسهم قطاع الاتصالات 0.3 في المئة، بدعم من صعود 4.3 في المئة لسهم فودافون، بعد مقترح من إلياد لدمج أعمالهما في إيطاليا.

في غضون ذلك، ذكرت رويترز أن صانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي، كانوا حريصين على الإبقاء على رسالة أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول حتى مارس/ آذار، ما يجعل من المستبعد اتخاذ أي قرارات خفض قبل يونيو/ حزيران.

وعلى مدى الأسبوع، سيترقب المستثمرون أسعار المستهلكين في منطقة اليورو لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني، فضلاً عن قرار البنك المركزي الياباني، وقراءة نوفمبر/ تشرين الثاني لمؤشر الإنفاق الاستهلاك الشخصي، الذي يمثل معيار التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

اليابان

وتراجع المؤشر نيكاي الياباني، مع توخي المستثمرين الحذر لدى انتظارهم لمؤشرات من كازو أويدا، محافظ البنك المركزي الياباني، بشأن تغير محتمل في السياسة النقدية فائقة التيسير.

وهبط نيكاي 0.64 في المئة، ليغلق عند 32758.98 نقطة، كما نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.66 في المئة، إلى 2316.86 نقطة.

ونزل سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 1.18 في المئة، ليشكل أكبر ضغط على نيكاي. كما هبط سهم وكالة التوظيف ريكروت هولدنجز 3.42 في المئة.

لكن شركات الشحن قفزت 5.61 في المئة. وقال أحد المشاركين في التعاملات، إن هذا الارتفاع جاء وسط تكهنات برفع رسوم الشحن، بعد أن قالت شركتان كبيرتان للشحن، منهما إم.إس.سي، إنهما ستتجنبان العبور من قناة السويس، في ظل تكثيف حركة الحوثي في اليمن لهجماتها على السفن التجارية في البحر الأحمر.

لكن الارتفاع اقتصر على أربعة قطاعات من أصل 33 قطاعاً فرعياً في بورصة طوكيو. ومن بين 225 سهماً على نيكاي، ارتفع 45، وهبط 179، واستقر سهم واحد.

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