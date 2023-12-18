«جولدمان ساكس» يخفض توقعاته لسعر برنت في العام 2024

المصدر: نيويورك - (رويترز)

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قلص بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر خام برنت في 2024، بعشر دولارات للبرميل، إلى ما يتراوح بين 70 و90 دولاراً، وأشار إلى أن الإنتاج القوي من الولايات المتحدة، سيخفف من أي ارتفاع في أسعار النفط.

وقال محللوه في مذكرة «ما زلنا نتوقع تحرك الأسعار، ضمن نطاق محدد، وأن تكون تقلبات الأسعار متوسطة فقط في 2024. ومن المفترض أن تحد الطاقة الفائضة المرتفعة، للتعامل مع الصدمات التي تقلل الإمدادات، من التحركات الصعودية للأسعار».

ويتوقع البنك الاستثماري الآن أن يصل برنت إلى ذروة عند 85 دولاراً للبرميل في يونيو 2024، وأن يبلغ في المتوسط 81 دولاراً أو 80 دولاراً في 2024 و2025، مقابل 92 دولاراً في السابق.

وجرى تداول برنت عند نحو 77 دولاراً خلال تداولات، الاثنين، بانخفاض 20 عن أعلى مستوياته في عدة أشهر الذي سجله في سبتمبر/ أيلول. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي حوالي 72 دولاراً للبرميل.

وأضاف جولدمان ساكس أن استمرار الإمدادات من مصادر خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بقيادة الولايات المتحدة، يشير إلى أن العديد من الرياح الداعمة للإنتاج الأمريكي، من المرجح أن تستمر في عام 2024.

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