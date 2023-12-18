البنك المركزي الصيني يضخ 244 مليار يوان في النظام المصرفي في مستهل أسبوع التداول

المصدر: د ب ا

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ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) الصيني اليوم الاثنين في مستهل أسبوع التداول الجديد 244 مليار يوان في النظام المصرفي على شريحتين من خلال عمليات إعادة شراء عكسية، حيث ضخ 184 مليار يوان (94ر25 مليار دولار) من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 8ر1%. كما ضخ البنك 60 مليار يوان وفقا لنفس الآلية لأجل 14 يوما بفائدة 95ر1%.

ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوة تستهدف "المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة"، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وإعادة الشراء العكسية، "الريبو العكسي"، هي عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

وفي سوق الصرف، ارتفع سعر اليوان الصيني أمام الدولار مجددا في التعاملات حيث بلغ سعر العملة الصينية اليوم 0933ر7 يوان لكل دولار، مقابل 0957ر7 يوان لكل دولار يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي ليتراجع الدولار بمقدره 24 (بيب) صيني لكل يوان.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.

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