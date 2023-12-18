2.9 تريليون دولار حجم الصناديق الخاصة بالصين

المصدر: بكين - شينخوا

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أظهرت بيانات صناعية وصول قيمة الصناديق الاستثمارية للقطاع الخاص في الصين إلى 20.61 تريليون يوان (حوالي 2.9 تريليون دولار) حتى نهاية نوفمبر الماضي.

وقالت الجمعية الصينية لإدارة الأصول إن الرقم ارتفع مقارنة مع 20.59 تريليون يوان قبل شهر واحد.

وبلغ عدد الصناديق الاستثمارية المسجلة للقطاع الخاص في الصين 153698 صندوقاً حتى نهاية نوفمبر الماضي، حيث هناك 21699 مؤسسة تدير هذه الصناديق. وكانت البيانات الصادرة عن الجمعية الصينية لإدارة الأصول قد أظهرت أن الأصول الخاضعة للإدارة من قبل صناديق الاكتتاب العام بلغ إجماليها 4 تريليونات دولار بنهاية أغسطس 2023.

وقالت الجمعية إنه حتى نهاية أغسطس المنصرم كان هناك ما مجموعه نحو 11.11 ألف صندوق للاكتتاب العام تديرها 144 شركة لإدارة الصناديق. ومن بين الشركات الـ 144 لإدارة الصناديق، هناك 48 شركة ذات تمويل أجنبي و96 شركة محلية، وفقاً للجمعية.

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