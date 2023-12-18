العملات المشفرة تواجه أوقاتاً صعبة في 2024

المصدر: نيويورك - وكالات

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حذر مصرف «جيه بي مورغان» من أن العملات المشفرة تواجه أوقاتاً صعبة خلال العام المقبل 2024، على الرغم من اقتراب الموافقة على إطلاق صناديق متداولة لعملة «بيتكوين»، لذلك حذر المصرف من الشراء المفرط لها.

وأوضح «جيه بي مورغان» في تقرير أن قرار لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في شأن الموافقة على إطلاق الصناديق المتداولة لعملة بيتكوين لن ينجم عنه مكاسب كبيرة على الأرجح لسوق العملات المشفرة في الولايات المتحدة.

وأشار تقرير «جيه بي مورغان» إلى أن ضعف الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة لعملة البيتكوين في أوروبا وكندا، يعد دليلاً على أن إطلاق هذه الأداة الاستثمارية الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية قد يفشل في اكتساب زخم كبير.

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