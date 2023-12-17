الطلب على الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ العام 2020

المصدر: نيويورك - بلومبرغ

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد الطلب على الدولار الأمريكي تراجعاً قوياً هو الأدنى منذ العام 2020 في ظل التحول الحذر من قبل الاحتياطي الأمريكي، حيث قلص المضاربون توقعاتهم بشأن قوة سعر صرف الدولار الأمريكي.

وأخذ الطلب على عقود الخيارات، التي تستفيد من صعود قيمة العملة الأمريكية، في الهبوط لأدنى مستوى خلال ما يفوق الثلاثة أعوام في مقابل تلك التي تحقق المكاسب إذا تراجع الدولار الأمريكي، بحسب مؤشر انعكاسات المخاطر لشهر واحد. في هذه الأثناء، صعدت توقعات قوة سعر صرف الين الياباني لأعلى مستوى خلال 5 شهور.

وكشفت بيانات جمعتها شركة «الإيداع الائتماني والمقاصة» عن أن عملية إعادة تخصيص الاستثمارات السريعة عززت تداول عقود الخيارات لأعلى مستوى لها العام الجاري، بعد أن صرح جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت سابق من الأسبوع الماضي بأن صناع السياسة النقدية يطمحون إلى تخفيض أسعار الفائدة خلال 2024، بدأ المستثمرون يعيدون النظر في التوقعات ويتساءلون عما إذا كان الدولار الأمريكي بإمكانه مواصلة الصعود.

في المقابل، قد يبدأ بنك اليابان المركزي قريباً في التخلي عن سياسته النقدية التيسيرية للغاية، وتجهيز الين الياباني لمعاودة الارتفاع.

وأشار أشخاص على دراية بخطط البنك المركزي الياباني إلى أن المسؤولين ربما لن يعدلوا من السياسة النقدية الاجتماع المقبل. حيث يتوقع ثلثا خبراء الاقتصاد تقريباً ممن شاركوا في استطلاع رأي «بلومبرغ» بوقت سابق من الشهر الحالي إلغاء بنك اليابان سعر الفائدة المستقر دون الصفر مع نهاية أبريل المقبل.

وصعد الين الياباني 2% تقريباً أمام الدولار الأمريكي الأسبوع الماضي، كما تراجع مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري 1.2%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز