«جيه بي مورجان» يتوقع تفوق أداء «إيثيريوم» 2024

المصدر: نيويورك ـ وكالات

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توقع مصرف جيه بي مورجان، تفوق أداء عملة «إيثيريوم» المشفرة على نظيرتها الرقمية «بيتكوين» والعملات الأخرى خلال 2024 بفضل الترقية المرتقبة لشبكتها، والتي من شأنها جعل نظام سلاسل الكتل الخاص بها أكثر قابلية للتوسع، وتحسين سرعة إجراء المعاملات.

وأعرب المصرف العالمي عن حذره تجاه سوق العملات المشفرة العام المقبل في ظل التفاؤل باقتراب الموافقة على إطلاق صناديق متداولة للبيتكوين، والمبالغة في شراء العملة، وأنماط التداول المعتمدة على التكهنات.

وأوضح محللو المصرف الأمريكي، أن قرار لجنة الأوراق المالية والبورصات بشأن الموافقة على إطلاق الصناديق المتداولة للبيتكوين لن ينجم عنه مكاسب كبيرة على الأرجح.

وتابع أن هناك احتمالاً كبيراً لظهور آثار نمط التداول على أساس الشراء في أوقات انتشار الشائعات، والبيع عند وقوع الحدث المرتقب بمجرد موافقة الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة على إطلاق الصناديق، والمتوقعة في مطلع العام القادم.

وأشار التقرير إلى أن ضعف الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة للبتكوين الموجودة حالياً في أوروبا وكندا يعد دليلاً على أن إطلاق هذه الأداة الاستثمارية الجديدة في الولايات المتحدة قد يفشل في اكتساب زخم كبير، لذا فمن المرجح أن تسحب هذه الصناديق رؤوس الأموال من المنتجات الاستثمارية القائمة المدعومة بواسطة البتكوين بدلاً من جذبها رؤوس أموال جديدة.

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