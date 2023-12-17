رهانات خفض أسعار الفائدة تنعش الأسهم الأمريكية

المصدر: عواصم - وكالات

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انتعشت أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام أسبوع التداول أول من أمس وسجلت مكاسب أسبوعية قوية، إذ يواصل المستثمرون تدفقهم إلى الأصول الخطرة بفضل توقعات خفض الفائدة والرهانات على إنهاء دورة التشديد النقدي.

وفي نهاية التداولات ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بـ0.15 % أو 56 نقطة إلى 37305 نقاط، بعدما سجل مستوى قياسياً الخميس، فيما استقر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند 4719 نقطة، وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 0.35 % أو 52 نقطة إلى 14813 نقطة.

وعلى أساس أسبوعي، ارتفعت المؤشرات الثلاثة بأكثر من 2.5 %، وسجل مؤشر «استاندرد آند بورز» مكاسب للأسبوع السابع على التوالي، وهي أطول سلسلة من نوعها منذ سنة 2017، فيما سجل «داو جونز» مكاسب للأسبوع التاسع، وهي أطول سلسلة ارتفاع منذ سنة 2019.

وفي الأسواق الأوروبية، استقر مؤشر «ستوكس يوروب 600» في الختام عند 476.61 نقطة، ولكنه سجل مكاسب 0.90 % هذا الأسبوع، في خامس ارتفاع أسبوعي على التوالي.

وانخفض مؤشر «فوتسي» البريطاني بنحو 0.95 % إلى 7576 نقطة، واستقر مؤشر «داكس» الألماني عند 16751 نقطة، فيما زاد «كاك» الفرنسي 0.30 % إلى 7596 نقطة.

وفي اليابان، صعد مؤشر «نيكاي» 0.85 % إلى 32970 نقطة عند الإغلاق، وزاد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.45 % إلى 2332 نقطة.

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