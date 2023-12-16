«المركزي الروسي» يرفع الفائدة للمرة الخامسة

المصدر: موسكو - د ب أ

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رفع البنك المركزي في روسيا أمس سعر الفائدة، للمرة الخامسة على التوالي، في الوقت الذي يسعى فيه صناع السياسة في البلاد إلى كبح جماح التضخم الذي فاق الحد المستهدف بنسبة كبيرة.

وأفادت وكالة بلومبرغ بأن البنك المركزي الروسي رفع سعر الفائدة من 15 إلى 16 % خلال آخر اجتماع له هذا العام، ليصل إلى أعلى معدل منذ أبريل 2022.

وذكر البنك في بيان أوردته وكالة بلومبرغ أن «الضغوط التضخمية ما زالت مرتفعة»، مضيفاً أن «العودة لمعدل التضخم المستهدف في عام 2024 وتثبيته قرب نسبة 4 % يتطلب استمرار تشديد السياسة النقدية في الاقتصاد لفترة طويلة».

ونقلت بلومبرغ عن دميتري بوليفوي، مدير الاستثمارات في مجموعة أسترا أسيت مانجمنت لإدارة الأصول، قوله إن قرار البنك «لا يثير الدهشة ولكنه يفتقر إلى خارطة بشأن اتخاذ مزيد من الإجراءات»، مضيفاً: «بناء على الحقائق الحالية، ربما تكون نسبة 16 % هي الذروة، ولكن المهم هو إلى متى سوف تستمر هذا النسبة».

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