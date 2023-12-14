بنك إنجلترا يبقي على معدلات الفائدة دون تغيير عند 5.25 %

المصدر: لندن - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن بنك إنجلترا عن تثبيت معدلات الفائدة دون تغيير عند 5.25 %، وصوت بنك إنجلترا بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 لصالح الإبقاء على سعر الفائدة عند أعلى مستوى له منذ 15 عاماً، عند 5.25 %، للمرة الثالثة على التوالي خلال اجتماعه الخميس.

ويتوقع المستثمرون حالياً انخفاضاً في أسعار الفائدة في المملكة المتحدة إلى حوالي 4.0 ٪ بحلول ديسمبر 2024، بعد الانكماش غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي لشهر أكتوبر، والتباطؤ الأسرع من المتوقع في معدلات نمو الأجور البريطانية، الذي كشفت عنه البيانات الاقتصادية الأخيرة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز