المركزي الأوروبي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.5 %

المصدر: فرانكفورت - وكالات

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أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير، كما كان متوقعاً، وأشار إلى نهاية مبكرة لآخر خطة متبقية لشراء السندات.

وقال البنك إنه قرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيس مرتفعاً بشكل قياسي عند 4.5 في المئة، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

وقالت السلطات النقدية في فرانكفورت، إن سعر الفائدة الرئيس، الذي يمكن للبنوك من خلاله الحصول على أموال جديدة من البنك المركزي الأوروبي، لا يزال عند 4.5 %، بعد صدور القرار عن مجلس محافظي البنك.

والآن، يواجه البنك توقعات بأنه قد يبدأ في خفض تكاليف الاقتراض العام المقبل، لدعم الاقتصاد المتقلص.

يشار إلى أن معدل التضخم انخفض مؤخراً بشكل ملحوظ في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، في حين تتزايد المخاوف بشأن الاقتصاد.

ورفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي في وقت سابق من العام، لكن بيانات التضخم المعتدلة بشكل غير متوقع خلال الأشهر القليلة الماضية، أدت لاستبعاد المزيد من تشديد السياسة النقدية، ما حول النقاش إلى مدى السرعة التي سيعكس بها البنك المركزي الأوروبي مساره.

يأتي القرار في أعقاب قرارات مماثلة هذا الأسبوع من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وبنك إنجلترا، والبنك الوطني السويسري، بترك أسعار الفائدة دون تغيير.

وأشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي)، أيضاً، إلى أنه قد يقوم بإجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة العام المقبل.

بعد أن قامت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم برفع أسعار الفائدة بشكل كبير لاحتواء التضخم، فإنها تحاول الآن تحقيق التوازن بين إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، بما يكفي لفترة كافية للتأكد من احتواء التضخم، مقابل خطر أن يؤدي ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى دفع اقتصاداتها نحو الركود.

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