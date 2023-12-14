أسهم «أبل» تحلق إلى مستوى قياسي جديد قرب 200 دولار

المصدر: نيويورك - وكالات

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أغلقت أسهم شركة «أبل» عند مستوى قياسي، يوم الأربعاء، مواكبة ارتفاعاً واسع النطاق لأسهم التكنولوجيا، والذي جاء بفضل الرهانات على بدء خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي قريباً لأسعار الفائدة مع تباطؤ التضخم.

وقفز سهم أبل بنسبة 1.7% إلى 197.96 دولاراً محققاً أعلى إغلاق في تاريخه بدعم من هبوط عوائد السندات، لتضيف الشركة 51 مليار دولار إلى قيمتها السوقية في يوم واحد.

وجاءت هذه المكاسب على الرغم من التوقعات بأن تتعرض الشركة لحظر على قواعد متجر التطبيقات الخاصة بها والتي تتحكم ببعض خدمات بث الموسيقى، إضافة إلى غرامة كبيرة محتملة من المنظمين في الاتحاد الأوروبي.

ويعني هذا الارتفاع صعود سهم الشركة بنسبة 52% منذ بداية هذا العام، ووصولها إلى قيمة سوقية تبلغ حوالي 3.08 تريليونات دولار، ما يعزز مكانتها باعتبارها الشركة الأكثر قيمة في العالم.

قفزت «أبل» إلى جانب أسهم شركات التكنولوجيا الأخرى خلال الشهر الماضي في ظل انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية وظهور مؤشرات على تباطؤ التضخم، فضلاً عن استمرار مرونة الاقتصاد الأمريكي.

وتلقت تلك الاتجاهات دفعة جديدة بالأمس بعدما أبقى مسؤولو الفيدرالي على أسعار الفائدة كما هي للاجتماع الثالث على التوالي، متوقعين تطبيق سلسلة من تخفيضات الفائدة خلال العام المقبل. كما تراجعت سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياتها منذ أغسطس خلال الجلسة، وتقترب عائداتها من الهبوط دون مستوى 4%.

هذا وأغلقت المؤشرات الأمريكية على مكاسب جماعية في جلسة الأربعاء بدعم من هبوط الدولار وعوائد السندات بعد أن ثبت الفدرالي معدلات الفائدة دون تغيير، وتوقع خفض الفائدة 3 مرات على الأقل في عام 2024، بمقدار ربع نقطة مئوية في المرة الواحدة.

وبعد بيان الفيدرالي، ارتفعت احتمالات خفض الفائدة في مايو إلى 90% مقابل 80% قبل الإعلان.

وقفز مؤشر الداو جونز بنسبة 1.4% أي ما يعادل أكثر من 500 نقطة في جلسة الأربعاء ليغلق فوق 37 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.7% أي ما يعادل نحو 100 نقطة ليغلق فوق 14500 نقطة للمرة الأولى له منذ مارس 2022.

كما ارتفع مؤشر ستاندر آند بورز 500 بنسبة 1.4% ليغلق فوق 4700 نقطة للمرة الأولى منذ يناير من عام 2022.

وأغلقت جميع القطاعات الرئيسية في مؤشر ستاندر آند بورز 500 على ارتفاع، وحققت أسهم العقارات الحساسة لسعر الفائدة أكبر قدر من المكاسب.

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