بلغ مستوى قياسياً.. عجز الميزانية الأمريكية يقفز 26 % في نوفمبر بفعل تكاليف الفائدة

المصدر: واشنطن – رويترز

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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن عجز الميزانية الاتحادية قفز 26 % في نوفمبر عنه قبل عام إلى 314 مليار دولار.

وقالت الوزارة إن عجزاً قياسياً بالنسبة لنوفمبر والأعلى منذ مارس، ويرجع إلى الزيادة الحادة في تكاليف الفائدة ونفقات أخرى.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم قد قدروا بأن يبلغ العجز للشهر الثاني من العام المالي 301.05 مليار دولار.

وتفصيلاً، ارتفعت الإيرادات الاتحادية في نوفمبر 23 مليار دولار إلى 275 ملياراً أو تسعة بالمئة على أساس سنوي.

أما النفقات فقفزت 88 مليار دولار إلى 589 ملياراً، بزيادة 18 بالمئة عنها قبل عام، فيما زادت مدفوعات الفائدة على الديون الحكومية الأمريكية 25 مليار دولار إلى 80 ملياراً.

وزادت تكاليف خدمة الدين منذ مارس 2022 عندما بدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) زيادة تكاليف الاقتراض بشدة للحد من التضخم، مما رفع سعر الفائدة القياسي على الأموال الاتحادية لليلة واحدة 5.25 نقاطة مئوية.

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