أسعار زيت النخيل تتراجع إلى أقل مستوى منذ 6 أسابيع

المصدر: (د ب أ)

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تتجه أسعار زيت النخيل نحو أقل مستوياتها منذ 6 أسابيع في ظل المخاوف من تراجع الطلب عليه في ظل انخفاض أسعار النفط.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر العقود الآجلة لزيت النخيل تراجعت بنسبة 1% ويتجه نحو الوصول إلى أقل مستوى له منذ أول نوفمبر الماضي.

وقال سانديب سينج مدير شركة فارم تريد للتجارة والاستشارات في كوالالمبور إن المشترين من الصين والهند لم يظهروا عجلة كبيرة لشراء زيت النخيل.

وأضاف إنه يتوقع أن يتراوح سعر زيت النخيل بين 3550 (754.24 دولاراً) و3850 رينجت ماليزي للطن في ظل ضعف الطلب، مضيفاً إن ضعف التمويلات في القطاع الزراعي يمكن أن يؤثر سلباً على الإنتاج، وبالتالي يحدث انقلاب حاد في السوق إذا قرر التجار جني الأرباح في نهاية العام.

يأتي ذلك في حين سجلت مخزونات زيت النخيل في ماليزيا إحدى أكبر الدول المنتجة للسلعة، تراجعاً حاداً في الشهر الماضي بعد وصولها إلى أعلى مستوياتها منذ 4 سنوات، بحسب البيانات الرسمية، وذلك نتيجة تراجع الإنتاج بوتيرة أسرع من وتيرة تراجع الصادرات.

من ناحيته يتوقع سينج استمرار المخزون الماليزي فوق مستوى 2.3 مليون طن خلال الشهر المقبل بسبب الطلب الضعيف. وبلغ المخزون في الشهر الماضي 2.42 مليون طن، بحسب بيانات مجلس زيت النخيل الماليزي.

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