قرصنة حساب السيدة البرازيلية الأولى روزانجيلا دا سيلفا على «إكس»

المصدر: برازيليا - (أ ف ب)

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نددت زوجة الرئيس البرازيلي، روزانجيلا دا سيلفا، المعروفة باسم «جانجا»، بما اعتبرته هجمات «بغيضة»، بعد اختراق حسابها على منصة إكس (تويتر سابقاً) لفترة وجيزة نشر خلالها قراصنة معلوماتية رسائل مهينة تنطوي على كراهية للنساء.

وحظر حساب السيدة الأولى البرازيلية الذي يتابعه أكثر من 1.2 مليون مستخدم، بناءً على طلب الشرطة الفيدرالية التي فتحت تحقيقاً.

وعلق الرئيس اليساري لويز إيناسيو لولا دا سيلفا على إكس قائلاً: «شكراً لجميع مظاهر التضامن مع شريكة حياتي، التي تعرضت لهجمات ذكورية على هذه الشبكة الاجتماعية».

وأضاف «النساء هن الضحايا الرئيسيات للجرائم الافتراضية ولا يمكن أن نتسامح مع حوادث من هذا النوع».

وعلقت «جانجا» عبر حسابها على «إنستغرام» قائلة «لقد وصلت الهجمات البغيضة وغير المحترمة التي أعاني منها يومياً إلى مستوى جديد»، مضيفة «لقد اخترق حسابي على إكس، ونشرت رسائل معادية للنساء وعنيفة ضدي لدقائق بدت كأنها لا تنتهي».

وكانت «جانجا» (57 عاماً) حاضرة بقوة خلال الإطلالات العامة لرئيس الدولة، ودعت إلى مكافحة خطاب الكراهية وكراهية النساء على شبكات التواصل الاجتماعي.

وحذرت من أن «النساء في جميع أنحاء البرازيل يقعن ضحايا لهجمات ذكورية على الشبكات»، ما قد «يؤدي إلى اعتداءات جسدية أو جرائم قتل نساء».

ووجه عدد كبير من الشخصيات السياسية لها رسائل تضامن، ولا سيما الوزيرات في الحكومة، مثل وزيرة الشعوب الأصلية، سونيا غواخاخارا، أو أنييل فرانكو، وزيرة المساواة العرقية.

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