تحركات محدودة للأسواق الأوروبية.. أسهم الرقائق ترفع «نيكاي الياباني»

المصدر: عواصم - (رويترز)

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تحركت الأسهم الأوروبية الأربعاء في نطاق ضيق مع عزوف المستثمرين عن رهانات المخاطرة قبل قرار بشأن أسعار الفائدة ومستقبل السياسات النقدية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي قليلاً بنسبة 0.1 بالمئة خلال التداولات مع صعود أسهم قطاعي العقارات والتكنولوجيا شديدي التأثر بالفائدة وهبوط أسهم شركات الطاقة بسبب تراجع أسعار النفط.

وقفز سهم إنتاين للرهانات والمقامرة 4.6 بالمئة مع إعلان تنحي الرئيس التنفيذي للشركة بأثر فوري.

وزاد سهم باسف الألمانية العملاقة للكيماويات 3.2 بالمئة بعد أن رفع يو.بي.إس التوصية لسهم الشركة إلى شراء من بيع مما دفع قطاع الكيماويات للارتفاع نحو واحد بالمئة.

اليابان

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني للجلسة الثالثة على التوالي مع اقتفاء أسهم أدفانتست وغيرها من الشركات المرتبطة بالرقائق أثر مكاسب في وول ستريت خلال الليل.

وصعد المؤشر نيكاي 0.25 بالمئة ليغلق عند 32926.35 نقطة، كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.07 بالمئة إلى 2354.92 نقطة.

وقال شيجيتوشي كامادا المدير العام في قسم الأبحاث بشركة تاتشيبانا للأوراق المالية «ارتفعت السوق اليابانية مدفوعة بزخم وول ستريت التي اتجه فيها المؤشر داو جونز إلى تسجيل مستوى ارتفاع قياسي».

وقفز سهم أدفانتست لتصنيع معدات صنع الرقائق 5.19 بالمئة وسهم رينيساس إلكترونيكس لصناعة الرقائق 3.75 بالمئة. كما صعد سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات اختبار الرقائق 4.71 بالمئة.

وسجل سهم يوشيو قفزة بلغت 12.27 بالمئة بعد أن قالت إنها ستتعاون مع شركة أبلايد ماتريالز لتطوير تكنولوجيا لسوق التغليف المتقدم لأشباه الموصلات.

ومن بين 225 سهماً على المؤشر نيكاي، انخفض 149 وارتفع 75 مع استقرار سهم شركة واحدة.

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