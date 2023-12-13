الهند تتفوق على هونغ كونغ وتصبح سابع أكبر سوق للأسهم في العالم

المصدر: مومباي - وكالات

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تجاوزت القيمة السوقية للأسهم الهندية قيمة الأسهم في هونغ كونغ لتصبح سابع أكبر سوق في العالم مع تزايد التفاؤل بشأن الآفاق الاقتصادية للبلاد.

وفي نهاية نوفمبر، بلغ إجمالي القيمة السوقية للبورصة الوطنية الهندية 3.989 تريليونات دولار مقابل 3.984 تريليونات دولار في هونغ كونغ، وفقاً لشبكة «سي إن بي سي» نقلاً عن بيانات الاتحاد العالمي للبورصات.

نشاط قوي

ووصلت إلى مستوى قياسي آخر، وقد قفز بنسبة 16 % حتى الآن هذا العام، ويتجه لتحقيق مكاسب للسنة الثامنة على التوالي، في المقابل، مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ انخفض بنسبة 17% منذ بداية العام حتى الآن.

وحققت الهند نشاطاً قوياً خلال الفترة الماضية فقد كانت الهند سوقاً بارزاً هذا العام في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتأتي زيادة السيولة وزيادة المشاركة المحلية وتحسين الديناميكيات في البيئة الكلية العالمية في شكل انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، كلها عوامل عززت أسواق الأسهم في البلاد.

مؤشرات وتوقعات

وقال بنك HSBC إن البنوك والرعاية الصحية والطاقة هي القطاعات الأفضل وضعاً للعام المقبل، كما أن قطاعات مثل السيارات وتجار التجزئة والعقارات والاتصالات في وضع جيد نسبياً لعام 2024، في حين أن السلع الاستهلاكية سريعة الحركة والمرافق والمواد الكيميائية هي من بين تلك التي صنفها HSBC على أنها غير مواتية.

أما مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ تستعد الشركة لتسجيل عام رابع من الانخفاضات وهي الأسوأ أداءً بين أسواق الأسهم الكبرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وفي الأسبوع الماضي، خفضت وكالة موديز توقعاتها لهونغ كونغ من مستقرة إلى سلبية، مشيرة إلى العلاقات المالية والسياسية والمؤسسية والاقتصادية للمدينة مع البر الرئيسي للصين. وجاء هذا التخفيض بعد وقت قصير من قيام وكالة موديز بتخفيض توقعاتها للتصنيفات الائتمانية للحكومة الصينية من سلبية إلى مستقرة.

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