إفلاس 13 ألف شركة بألمانيا خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام

المصدر: فيسبادن - د ب أ

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أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا الأرقام النهائية لعدد حالات الإفلاس، التي وقعت في الأرباع الثلاثة الأولى من العام، حيث وصل هذا العدد في الشهور التسعة الأولى هذا العام إلى 13 ألفاً و270 حالة، بارتفاع بنسبة 24.7% مقارنة بنفس الفترة من 2022.

ويطالب الدائنون في قضايا الإفلاس بـ 21.1 مليار يورو، بينما كانت قيمة المستحقات المطلوبة في نفس الفترة من العام الماضي وصلت إلى 10.8 مليارات يورو.

هذا وسجلت وتيرة إفلاس الشركات الألمانية بعض التراجع في نوفمبر الماضي، وذلك حسبما أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا.

وأوضح المكتب أن عدد حالات طلب إشهار الإفلاس المقدمة لدى المحاكم الابتدائية ارتفع في الشهر الماضي بنسبة 18.8% مقارنة بنفس الشهر من عام 2022؛ وجاءت هذه النسبة بتراجع بمقدار أربع نقاط مئوية تقريباً مقارنة بما كانت عليه في أكتوبر الماضي عندما وصلت إلى 22.4%.

يذكر أن نسبة الارتفاع في عدد حالات إعسار الشركات تتألف من رقمين منذ يونيو الماضي.

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