الأسهم الأوروبية ترتفع.. ونيكاي يقلص مكاسبه مع تلاشي توقعات رفع الفائدة

المصدر: عواصم - (رويترز)

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ارتفعت الأسهم الأوروبية، الثلاثاء، مع شعور المستثمرين بالارتياح من بيانات نمو الأجور في المملكة المتحدة التي جاءت أضعف من المتوقع.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة خلال التداولات ويتجه لتسجيل مكاسب لليوم الثالث على التوالي.

وتباطأ نمو الأجور في بريطانيا بأكثر من المتوقع خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية أكتوبر، مما دعم ارتفاعاً 0.4 بالمئة للمؤشر الرئيس في بريطانيا.

وتصدر المؤشر الفرعي لقطاع الاتصالات التراجعات متأثراً بانخفاض سهم نوكيا 2.1 بالمئة بعدما عدلت الشركة الفنلندية لتصنيع معدات الاتصالات هدف هامش التشغيل المقابل لعام 2026 بالخفض.

اليابان

وسجل المؤشر نيكاي الياباني مكاسب متواضعة وسط تلاشي التوقعات بتحرك وشيك من جانب بنك اليابان في اجتماع السياسة المقرر الأسبوع المقبل.

وأنهى نيكاي التداولات مرتفعاً 0.16 بالمئة عند 32843.70 نقطة، ليسجل مكاسب لليوم الثاني على التوالي. وقفز المؤشر 1.16 بالمئة لكنه قلص المكاسب بشكل مطرد مع ارتفاع الين. ويضر ارتفاع الين بتوقعات الأرباح للعديد من أسهم الشركات المدرجة على المؤشر وتصدر منتجاتها.

أما المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً فخسر 0.23 بالمئة، متأثراً بارتفاع أسهم شركات التمويل وسط مخاوف بشأن استمرار أسعار الفائدة المنخفضة لفترة طويلة.

ونقل تقرير لبلومبرج نيوز عن مصادر أن مسؤولي بنك اليابان لا يرون ضرورة ملحة للخروج من أسعار الفائدة السلبية هذا الشهر وسط غياب مؤشرات كافية على نمو في الأجور يبرر تضخماً مستداماً.

ودعمت أسهم شركات الرقائق ذات الوزن الثقيل بقاء المؤشر نيكاي في المنطقة الموجبة، رغم انخفاض 137 من مكوناته البالغ عددها 225 مقابل ارتفاع 86 واستقرار سهمين.

وحصلت أسهم التقنيات الفائقة على دعم من الأداء القوي لنظيراتها الأمريكية خلال الليل، ما دفع قطاع التكنولوجيا لقمة المؤشر نيكاي.

وكان مؤشر شركة طوكيو إلكترون العملاقة لمعدات تصنيع الرقائق الداعم الأكبر للمؤشر نيكاي أضاف وحده 34 نقطة بعد ارتفاعه 1.48 بالمئة. وكان سهم رينيساس إلكترونيكس الرابح الأكبر بالنسبة المئوية على المؤشر بقفزة 4.37 بالمئة.

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