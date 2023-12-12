"إبيك غيمز" مطورة لعبة فورت نايت تفوز على غوغل في قضية احتكار

المصدر: واشنطن - وكالات

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وجدت هيئة المحلفين أن غوغل حولت متجر التطبيقات غوغل بلاي إلى احتكار غير قانوني، وذلك بعد ثلاث سنوات من رفع "إبيك غيمز" Epic Games، الشركة المصنعة للعبة فورت نايت، دعوى قضائية ضد شركتي آبل وغوغل بدعوى تشغيل احتكارات متجر التطبيقات غير القانونية.

وانتصرت شركة Epic Games الأمريكية، في معركتها القضائية ضد غوغل، حيث اتهمت Epic في دعواها القضائية غوغل باتخاذ إجراءات لسحق المنافسين وفرض رسوم عالية بشكل غير مبرر تصل إلى 30% على مطوري التطبيقات.

ويمثل الحكم هزيمة لشركة غوغل، التي تدير إلى جانب «أبل» أحد أكبر متاجر التطبيقات في العالم.

ويمكن لهذا الحكم إذا استمر وتم تطبيقه أن يقلب متجر التطبيقات بأكمله، فمن المحتمل أن يمنح المطورين مزيداً من التأثير في كيفية توزيع تطبيقاتهم وكيفية الاستفادة منها.

واعتبرت Epic Games في بيان أن هذا الحكم يثبت أن ممارسات متجر تطبيقات غوغل غير قانونية وأنها تسيء استخدام احتكارها لانتزاع رسوم باهظة وخنق المنافسة والحد من الابتكار.

ونفت غوغل ارتكاب أي مخالفات، بحجة أنها تتنافس «بشدة على السعر والجودة والأمان» ضد متجر تطبيقات أبل.

وأوضح محامي غوغل، جوناثان كرافيس، للمحلفين أن غوغل لا تريد أن تفقد 60 مليون مستخدم أندرويد لصالح أبل كل عام، كما أن الشركة خفضت هيكل رسومها للتنافس مع أبل و«هذا ليس سلوك محتكِر».

واستغرقت هيئة المحلفين في سان فرانسيسكو بضع ساعات فقط لاتخاذ قرار ضد غوغل، إذ وجدت أن الشركة قد شرعت في العديد من الاستراتيجيات غير القانونية للحفاظ على احتكارها لمتجر التطبيقات على هواتف أندرويد.

وتعود القضية إلى القاضي ليقرر كيفية معالجة الضرر الذي وجدته هيئة المحلفين، والذي قد يجبر نظام التشغيل أندرويد على فتح متاجر التطبيقات المنافسة.

وأشارت غوغل إلى أنها ستستأنف القرار، وأن القضية قد تستمر لأشهر أو سنوات، حسب فرانس برس.

وفي السياق ذاته كانت شركة Epic Games قد طلبت، في طلب رسمي خلال سبتمبر الماضي، من المحكمة العليا مراجعة الحكم الذي أصدره قاضٍ بولاية كاليفورنيا عام 2021 والذي خلص إلى أن سياسات متجر التطبيقات التابع لشركة أبل لا تنتهك قوانين مكافحة الاحتكار الفيدرالية.

وزعمت Epic Games من دون جدوى أن شركة أبل كانت تمارس الاحتكار بشكل غير قانوني عبر حظر أسواق الألعاب والتطبيقات الخارجية من أجهزتها، ومن خلال السماح بوجود متجر التطبيقات الخاص بها فقط على أجهزتها، تمكنت أبل من فرض عمولة على المطورين نظير التطبيقات والألعاب المباعة.

انطلقت المعركة القانونية بين الشركتين منذ سنوات، وبدأت بعد أن عاقبت أبل، ضمن شركات تكنولوجية أخرى، شركة Epic Games لمنحها خصماً للاعبي Fortnite الذين استخدموا نظام المدفوعات الخاص بها بدلاً من متجر تطبيقات أبل.

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