«بوش» الألمانية تتجه لإلغاء 1500 وظيفة بحلول 2025

المصدر: (فرانكفورت - وكالات)

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كشفت شركة «بوش» الألمانية، عن أنها تحتاج إلى إلغاء ما يصل إلى 1500 وظيفة، في موقعين من مواقعها الألمانية بحلول العام 2025، لتكييف مستويات التوظيف مع الطلب المتغير والتقنيات في قطاع السيارات.

وقال ناطق باسم «بوش»، في تعليقات عبر البريد الإلكتروني: «مثل الشركات الأخرى، يتعين علينا تعديل مستوى التوظيف، بما يتناسب مع حالة الطلب، والتغيرات الهيكلية في قطاع القيادة، واختراق السوق للتكنولوجيات المستقبلية».

وأضاف: «نحن نرى حاجة إلى تعديل نحو 1500 من قدرات الموظفين في مجالات التطوير والإدارة والمبيعات في قسم المحركات في مواقع فيورباخ وشفايبيردينغن بحلول نهاية 2025».

وقالت «بوش»، إنها تحاول تحقيق ذلك من خلال نقل الموظفين إلى إدارات أخرى، أو التقاعد المبكر، أو اتفاقيات الاستغناء الطوعي، مضيفة أن المجموعة تجري محادثات مع مجلس العمل بشأن التفاصيل.

وتابع مسؤول الشركة: «نواجه تحديات أكبر بكثير مما كان متوقعاً في بداية العام، حتى لو أردنا الحفاظ على مستوى التوظيف لدينا بأفضل شكل ممكن، من خلال منتجات جديدة، فسيتعين علينا تعديل ذلك».

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