إنتاج الحبوب في الصين يسجل رقماً قياسياً خلال العام الحالي

المصدر: د ب ا

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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني وصول إنتاج الحبوب في الصين خلال العام الحالي إلى مستوى قياسي جديد.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني في بيان اليوم الاثنين إن إنتاج الحبوب الزراعية خلال العام الحالي زاد بنسبة3ر1% سنويا إلى 41ر695 مليون طن بما يقل عن توقعات وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية.

وفي أكتوبر الماضي ذكرت الوزارة أنها تتوقع وصول إجمالي إنتاج الحبوب في الصين خلال العام الحالي إلى أكثر من 650 مليون طن، مع زيادة إنتاج موسم الخريف.

وأشارت الوزارة إلى أن معظم مناطق زراعة الحبوب في موسم الخريف سجلت أحوالا جوية مواتية رغم وقوع بعض الكوارث الطبيعية في عدد منها.

وأرجع الخبراء والمسؤولون نمو الإنتاج إلى زيادة المساحات المزروعة وتحسن الإنتاجية وبخاصة بالنسبة للمحاصيل الأساسية مثل الذرة وفول الصويا.

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