سيجنا جروب الأمريكية تعتزم إعادة شراء أسهم بقيمة 10 مليارات دولار

المصدر: د ب ا

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تعتزم مجموعة سيجنا جروب الأمريكية العملاقة للخدمات الصحية زيادة قيمة برنامجها لإعادة شراء الأسهم بقيمة 10 مليارات دولار، في ظل تقارير عن تخليها عن صفقة الاستحواذ على منافستها هيومانا.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أمس الأحد نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة القول إن سيجنا تخلت عن خطة الاندماج مع هيومانا والتي كانت ستؤدي إلى قيام شركة عملاقة للخدمات الصحية بقيمة سوقية تبلغ 140 مليار دولار.

وأضافت الصحيفة أن الصفقة فشلت بعد عجز الشركتين عن الوصول إلى اتفاق بشأن السعر وشروط مالية أخرى. وقررت سيجنا تحويل التركيز إلى صفقات استحواذ أصغر.

وفي الشهر السابق ذكرت وول ستريت جورنال أن سيجنا وهيومانا انخرطتا في مناقشات حول صفقة استحواذ نقدا وبالأسهم، مع إمكانية الانتهاء منها بنهاية العام الحالي.

في الوقت نفسه قالت سيجنا أمس إن مجلس الإدارة وافق على زيادة قيمة برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة 10 مليارات دولار لتصل القيمة الإجمالية إلى 3ر11 مليار دولار.

وتعتزم سيجنا إعادة شراء أسهم بقيمة 5 مليارات دولار على الأقل خلال الفترة من الآن وحتى نهاية النصف الأول من العام المقبل، مع تنفيذ جزء من البرنامج من خلال إعادة الشراء المتسارع في الربع الأول من العام المقبل

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