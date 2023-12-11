الاتحاد الأوروبي يلزم مطوري الذكاء الاصطناعي بمتطلبات الشفافية

المصدر: (دبي - بلومبرغ)

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توصل الاتحاد الأوروبي، إلى اتفاق أولي من شأنه أن يحد من كيفية عمل نموذج «تشات جي بي تي» المتطور، فيما يُعد جزءاً أساسياً من أول تنظيم شامل للذكاء الاصطناعي في العالم.

ونصت وثيقة الاتحاد الأوروبي التي اطلعت عليها بلومبرغ، على ضرورة تلبية جميع مطوري أنظمة الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة - النماذج القوية التي لديها مجموعة واسعة من الاستخدامات المحتملة - متطلبات الشفافية الأساسية، ما لم تتوافر مجاناً وتكن مفتوحة المصدر، أما النماذج التي تعد «خطراً منهجياً»، فتشير الوثيقة إلى أنها ستخضع لقواعد إضافية، وسيحدد الاتحاد الأوروبي هذا الخطر بناءً على مقدار طاقة الحوسبة المستخدمة لتدريب النموذج. والعتبة المحددة لذلك أكثر من 10 تريليونات تريليون (أو سيبتيليون) عملية في الثانية.

ويوضح الخبراء، أن النموذج الوحيد الذي يصل تلقائياً لهذه العتبة النموذج «جي بي تي- 4» الذي طورته «أوبن إيه آي» (OpenAI).

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