توقعات قوية بخفض أسعار الفائدة في 2024

المصدر: متابعة - محمود حسن

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يكثف المستثمرون رهاناتهم على مدى التيسير النقدي الذي سينتهجه الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي خلال العام 2024، وسط اعتقاد صُناع السياسات أنهم ربما شددوا السياسة بشكل يكفي لإعادة التضخم إلى المعدل المستهدف.

ووفقاً لخدمة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 60 % تقريباً، انخفاض أسعار الفائدة بحلول مارس 2024.

الاحتياطي الفيدرالي

يُتوقع أن يتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي أولى خطوات خفض الفائدة في مايو المقبل، حيث سيخفضها بمقدار 125 نقطة أساس.

ويجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي غداً ويستمر لمدة يومين 12 و13 ديسمبر، ومن المتوقع أن يترك سعر الفائدة دون تغيير، للاجتماع الثالث على التوالي، ما سيعزز الاعتقاد السائد في السوق بأن المركزي الأمريكي قد أنهى رفع أسعار الفائدة.

وعارض رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التوقعات المتزايدة في وول ستريت بشأن خفض أسعار الفائدة في النصف الأول من 2024، قائلاً إن اللجنة ستتحرك بحذر وبشكل متوازن في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوى منذ 22 عاماً، مضيفاً أنها تحتفظ بخيار رفعها أكثر.

ويفسر بيتر كارديليو، كبير الاقتصاديين في شركة Spartan Capital Securities، استخدام جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لكلمة «متوازن» في تصريحاته الأخيرة، على أنها علامة على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يغير رسالته، ولكنه راضٍ عن كيفية تقدم الأمور، وليس لديه خطط لمزيد من رفع أسعار الفائدة. ويعتقد كارديليو أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من دورة رفع أسعار الفائدة، وأن السوق تشترك في هذه الفكرة.

هذا وقد ارتفعت أسعار الفائدة بقوة من قرب الصفر في مارس 2022 إلى أكثر من 5% في يوليو 2023، وهي الزيادة رقم الـ 11 منذ بداية العام الماضي.

المركزي الأوروبي

وتُسعر الأسواق بالكامل خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة ست مرات، بواقع ربع نقطة في كل مرة خلال 2024، وهي خطوة ستخفض سعر الفائدة الرئيس بمقدار 150 نقطة أساس، إلى 2.5 %. تزداد فرص بدء دورة التيسير النقدي خلال الربع الأول من العام المقبل، بنسبة 90 % تقريباً، وهو سيناريو كان من الصعب التفكير فيه قبل ثلاثة أسابيع فقط.

بالرغم من استمرار تحذيرات صُناع السياسات من التهديد الذي يشكله التضخم، إلا أنهم أقروا أيضاً باحتمالية عدم الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكثر إلى ما يزيد على 4 %.

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة له بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4%، وللمرة العاشرة على التوالي منذ يوليو 2022 في محاولة لكبح التضخم، وهو أعلى مستوى له منذ بدأ التعامل باليورو في 1999، فيما توقع خبراء أن تكون هذه الزيادة هي الأخيرة في الوقت الحالي.

إذا كان المتداولون على حق، فإن البنك المركزي الأوروبي سيكون أول البنوك المركزية الكبرى التي تخفض أسعار الفائدة العام المقبل، وسيقدم دورة تيسير أكثر قوة.

وقالت إيزابيل شنابل، وهي إحدى أكثر الأعضاء تشدداً في المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، في مقابلة أجرتها مؤخراً مع وكالة «رويترز»، إن انخفاض التضخم كان «ملحوظاً» و«مشجعاً».

ونقلت وسائل الإعلام «إيكونوستريم»، عن مارتينز كازاكس عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، قوله إنه بالرغم من عدم وجود حاجة لخفض أسعار الفائدة في النصف الأول من 2024، فقد يتغير قرار السياسة إذا «تغير ميزان المخاطر المتعلقة باستقرار الأسعار».

بنك إنجلترا

وفي المملكة المتحدة، تتوقع الأسواق حالياً قيام بنك إنجلترا بثلاثة تخفيضات لأسعار الفائدة، بمقدار ربع نقطة مئوية، ابتداءً من يونيو، مع زيادة فرص خفضها لمرة رابعة بنسبة 40 %. يأتي هذا مقارنة بتوقعات خفضها مرتين فقط قبل شهر.

وكان المركزي الإنجليزي ثبت أسعار الفائدة، في اجتماعه خلال سبتمبر الماضي، لتبقى عند مستوى 5.25%، وذلك بعد أن رفعها 14 مرة منذ بدأ سياسة التشديد النقدي في ديسمبر 2021، من أجل كبح التضخم المرتفع.

الأسواق الأوروبية

وأسهمت وجهة النظر القائلة بأن البنك المركزي الأوروبي، والبنوك المركزية الكبرى الأخرى، ستضطر لتخفيف الظروف النقدية لدعم اقتصاداتها العام المقبل، في تعزيز السندات. وانخفض العائد على السندات الألمانية لأجل 10 أعوام، بنحو 80 نقطة أساس، إلى 2.23 %، خلال الشهرين الماضيين، وهو أدنى مستوى منذ مايو.

وفي أستراليا، تحولت أسواق أسعار الفائدة من الرهان على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول منتصف العام 2024، إلى ارتفاع فرص خفض الفائدة بأكثر من 75 % بحلول ذلك الوقت. وحتى البنك المركزي النيوزيلندي، الذي قال الأسبوع الماضي، إنه قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة العام المقبل، يعتقد أنه سيتجه نحو الخفض بقوة بحلول مايو.

وقال غاريث إسحاق رئيس إدارة المحافظ متعددة القطاعات لدى «إنفيسكو»، إن «الاقتصاد الأوروبي تدهور بشكل مطرد خلال الأشهر الـ 12 الماضية، وسط تشديد الظروف المالية». ويُتوقع تراجع أسواق العمل العام المقبل «ما يوفر للبنك المركزي الأوروبي الغطاء اللازم لبدء خفض أسعار الفائدة بحدة، مع تراجع التضخم إلى المستهدف».

كما قال فرانسوا فيليروي دي غالهاو، الذي يعتبر محايداً، الأسبوع الماضي: «بصرف النظر عن الصدمات، انتهت فترة رفع أسعار الفائدة الآن»، كما تحدث عن احتمالية خفضها العام المقبل.

التخفيضات المتوقعة

«الاحتياطي الفيدرالي»: 125 نقطة أساس

«المركزي الأوروبي»: 150 نقطة أساس في 6 مرات

«بنك إنجلترا»: ربع نقطة مئوية على مدار 4 اجتماعات

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