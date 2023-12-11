رئيس «جي بي مورجان»: أمريكا «أدمنت» الديون

المصدر: نيويورك - وكالات

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أكد رئيس «جي بي مورجان»، جيمي ديمون مؤخراً، أن أمريكا مدمنة عملياً على الديون، وتعرض الاقتصاد للخطر.

وأشار رئيس المصرف الأمريكي، إلى الكمية الضخمة من الديون التي حصلت عليها أمريكا منذ الجائحة، بما في ذلك حوالي تريليون دولار من شيكات التحفيز، و4 تريليونات دولار خصصها الفدرالي لشراء السندات الحكومية.

وساعدت تلك القرارات في ضخ كمية كبيرة من الكاش في الأسواق الأمريكية، بما ساعد الشركات على تحقيق المزيد من الأرباح، في حين ارتفعت الأسهم بشكل أكبر في 2021.

وقال ديمون في تصريحين نقلتهما «تليغراف»، مؤخراً: تلك الأموال إدماناً.

وكان التحفيز الذي غذته الديون، أدى إلى تأجيج التضخم الذي دفع الفيدرالي إلى التخلي عن سياسته التيسيرية.

وكانت الديون الأمريكية وصلت إلى 33 تريليون دولار -وهو أعلى مستوى على الإطلاق- لأول مرة هذا العام، كما ارتفعت بالقرب من 34 تريليون دولار. وفي سياق منفصل، صرح ديمون بأن أعمال «جي بي مورجان»، ستتخارج من الصين، إذا أمرت الحكومة الأمريكية بذلك.

وأضاف: إذا أمرتني الحكومة الأمريكية بمغادرة الصين.. سأغادر.

ووصف ديمون العلاقات مع الصين -ثاني أكبر اقتصاد في العالم- بأنها موضوع معقد للغاية، مشيراً إلى أن التواصل مع الصين والحكومة الأمريكية كان ضرورياً.

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