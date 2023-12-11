العملة النيجيرية إلى أدنى مستوى

المصدر: أبوجا - (د ب أ)

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تراجعت عملة النيرة النيجيرية لأدنى مستوى على الإطلاق، في ظل استمرار نقص العملة الأمريكية الدولار، على الرغم من وعود الحكومة بتعزيز إمدادات الدولار.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن العملة المحلية تراجعت بنسبة 23 %، لتصل إلى 1099 نيرة للدولار، وذلك بحسب شركة «إف إم دي كيو»، التي ترصد سعر الصرف في نيجيريا.

ويشار إلى أن العملة النيجيرية تسجل تذبذباً، في ظل مستوى سيولة الدولار، منذ أن خففت الحكومة من القيود على العملة في يونيو الماضي، في خطوة أدت لتراجع سريع في قيمة العملة بنسبة 40 %.

وكان محافظ البنك المركزي النيجيري اولايمي كاردوس، قد تعهد الشهر الماضي بتصفية عقود الصرف الأجنبي، التي أدت لتثبيط تدفقات المستثمرين، وأثرت في العملة المحلية، والحد من التضخم لتحسين المستقبل الاقتصادي.

مع ذلك، فإن التعهد بإنهاء التراجع لم ينجح إلا في استقرار سعر العملة في السوق الموازية.

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