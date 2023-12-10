6 شركات تخرج من مؤشر «ناسداك 100» لأسهم التكنولوجيا الاثنين المقبل

المصدر: نيويورك - بلومبرغ

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تخرج شركة «لوسيد غروب»، و5 شركات أخرى من مؤشر «ناسداك 100» لأسهم التكنولوجيا اعتباراً من الاثنين المقبل 18 ديسمبر الجاري.

وأعلنت «ناسداك» المشغلة لبورصة «ناسداك» الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني عن نتيجة التعديل السنوي أوزان أسهم الشركات المكونة لمؤشر «ناسداك 100» لأسهم شركات التكنولوجيا، وأوضحت أنه بموجب هذا التعديل ستخرج من المؤشر 6 شركات، لتحل محلها 6 شركات أخرى.

وأشارت «ناسداك» إلى أن الشركات الـ6 التي ستخرج من المؤشر تشمل «أليغن تكنولوجي» و«إي باي» و«إنفيز إنيرجي» و«جيه دي دوت كوم» و«لوسيد غروب» و«زووم فيديو كوميونيكيشنز».

أما الشركات الـ6، التي ستنضم إلى المؤشر فهي «سي دي دبليو كوربوريشن»، و«كوكا كولا يوروباسيفيك بارتنرز» و«دورداش»، و«مونغو دي بي» و«روبر تكنولوجيز»، و«سبلانك».

ويتكون مؤشر «ناسداك 100» من أسهم 100 من أكبر الشركات غير المالية المدرجة في سوق «بورصة ناسداك»، ويعود تاريخ إطلاقه إلى يناير 1985، وتجري عملية إعادة تعديل أوزان الأسهم على المؤشر بشكل سنوي في شهر ديسمبر، حيث يتزامن هذا التوقيت مع انتهاء صلاحية أربعة أنواع من الأدوات المالية، وهي العقود الآجلة لمؤشر الأسهم، وخيارات مؤشر الأسهم، وخيارات الأسهم، والعقود الآجلة الفردية للأسهم، ويكون ذلك في يوم الجمعة الثالث من شهر ديسمبر.

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